Programm der Eröffnungswoche

Miesbach: Programm zur Eröffnung des neuen Pfarrheims

Von: Fridolin Thanner

Die Türen des neuen Pfarrsaals öffnen (v.l.) Matthias Kanzler (Pfarrgemeinderat), Pfarrer Michael Mannhardt, Kirchenpfleger Siegfried Rummel, Michael Griesbeck (Kolping), Wolfgang Hampel, Ferdinand Huber (Pfarrgemeinderat) und Pastoralreferentin Kathrin Baumann. © Fridolin Thanner

Miesbach – Nach vielen Jahren Planung und rund zwei Jahren Bauzeit steht nun die Eröffnung des neuen Pfarrheims Mariä Himmelfahrt in Miesbach bevor.

Es steht noch ein Nass-Trocken-Sauger herum, ein bisschen Staub von den Bauarbeiten ist zu sehen. Und im großen Pfarrsaal hängt noch kein Kreuz an der Wand. Aber sonst ist alles fertig. Nach vielen Jahren Planung und rund zwei Jahren Bauzeit steht nun die Eröffnung des neuen Pfarrheims Mariä Himmelfahrt in Miesbach bevor. Am Freitag (13. Januar) öffneten Vertreter des Pfarrverbands die Türen für einen Pressetermin.

Die Öffentlichkeit ist am Sonntag (22. Januar) zum ersten Mal eingeladen, das neue Haus zu besuchen. Dann findet zunächst um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof statt, anschließend geht‘s zur Eröffnung und Segnung des neuen Pfarrheims. Dort zieht ab kommender Woche dann viel Leben ein. Das neue Haus bietet durch sein Raumkonzept vielfältige Möglichkeiten und soll Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen werden. Pfarrgemeinderat Ferdinand Huber erinnerte nochmal daran, dass Christian Olufemi „durch die großzügige Raumgestaltung“ mit seinem Entwurf überzeugt hatte. „Es ist genau so geworden wie erhofft“, sagte Huber.

Genauso begeistert zeigte sich Pfarrer Michael Mannhardt. Er sprach von einem „super Pfarrheim“ und nannte es einen „Glücksfall“, dass ein Haus mit diesen Möglichkeiten in Miesbach entstehen konnte. In den frühen 2000er Jahren waren im ehemaligen Pfarrheim gravierende Mängel festgestellt worden. Sie reichten von der schlechten Isolierung und veralteten Elektroinstalllation bis zum fehlenden Brandschutz und der nicht gegebenen Barrierefreiheit.



Letztendlich fiel Anfang 2016 die Entscheidung für den Entwurf von Christian Olufemi (München). Rund sieben Jahre später wird das Gebäude mit seinen gut 600 Quadratmetern Nutzfläche eröffnet. „Man merkt, dass sich jeder freut“, sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Matthias Kanzler. Das zeige sich auch an den vielen Terminen, die für das nächste halbe Jahr bereits im Kalender stehen. So nutzen verschiedene Gruppen das neue Pfarrheim regelmäßig für ihre Treffen. Auch Feiern sind möglich – für 250 Euro etwa kann der große Saal für einen Tag gemietet werden. „Das ist ein offenes Haus für die Stadt“, betonte Pfarrer Mannhardt.

Wie vielfältig nutzbar und wie gelungen das Gebäude ist, davon können sich alle Interessierten ab der Montag (23. Januar) bei mehreren Gelegenheiten selbst überzeugen. Unter anderem besteht nach der feierlichen Eröffnung am Sonntag (22. Januar) die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen. Auch am Mittwoch (25. Januar) wird es nach dem ökumenischen Gottesdienst Führungen durch das Haus geben. Und welche Gedanken sich die Architekten gemacht haben, werden sie beim Vortragsabend mit Diskussion am Dienstag (24. Januar) verdeutlichen. Zentrum des Hauses ist der große und teilbare Pfarrsaal, von dem es hinaus auf die große Terrasse geht. Sie bietet im Sommer ebenfalls viele Möglichkeiten. ft

Programm der Eröffnungswoche



Sonntag (22. Januar) 10 Uhr: Feierliche Eröffnung – Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, anschließend Zug zum Pfarrheim mit Bläsermusik, Eröffnung und Segnung, Bewirtung und Hausbesichtigung

Dienstag (24. Januar) 19.30 Uhr: „Neue Architektur für Begegnungen" – Vortragsabend mit Podiumsdiskussion und Hausführung

Seniorennachmittag der Pfarrgemeinde und AWO mit Kaffee und Kuchen, Hausführung



Mittwoch (25. Januar) 19 Uhr: Ökumenischer Begegnungsabend im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen, ökumenischer Gottesdienst im neuen Pfarrsaal mit Musik, anschließend Bewirtung und Hausführung

Donnerstag, 26. Januar, 19.30 Uhr: „Spielfreude" - Bunter Abend mit Theater und Musik, Theatergruppe des Gymnasiums, Big Band ehemaliger Gymnasiasten, „Just Blues Orchestra"

Freitag (27. Januar) 19 Uhr: „A Musi - Mei Freid" – Hoagascht mit unter anderem den Miesbacher Musikanten und Bläsern des Musikvereins, mit Bewirtung

„A Musi - Mei Freid“ – Hoagascht mit unter anderem den Miesbacher Musikanten und Bläsern des Musikvereins, mit Bewirtung Samstag (28. Januar) 15 Uhr: „Der Wurliz kommt“ – Troll Matthias Brandstäter tritt auf.