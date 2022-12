Theatergruppe der Realschule Miesbach feiert mit ukrainischen Familien

Von: Sabrina Winklmaier

Die Theatergruppe mit ihrem Lehrer Klaus Matousek der Realschule Miesbach veranstaltete für ukrainische Eltern und Kindern eine Nikolausfeier mit Punsch, Plätzchen, Geschenken und bayerischem Krampus in der alten Aula der Realschule. © THOMAS PLETTENBERG

Miesbach – Die Theatergruppe der Realschule Miesbach hat ukrainische Familien zu einer besonderen Feier eingeladen – samt Nikolaus, Krampus und Engel.

Ein Großteil der Einwohner in der Ukraine ist orthodox. Weihnachten feiern die Gläubigen deswegen erst am 7. Januar, auch der Nikolaus kommt nicht wie hier am 6. Dezember, sondern erst zwei Wochen später, nämlich am 19. Dezember. Die Theatergruppe der Realschule Miesbach hat ukrainische Familien aus diesem Grund am vergangenen Montag zu einer bayerisch-ukrainischen Nikolausfeier eingeladen.

Die Theatergruppe der Realschule um Lehrer Klaus Matousek lud ukrainische Kinder und ihre Eltern am Montag, 19. Dezember, in die alte Aula der Schule ein.



Mit dem Geld, welches bei der vergangenen Aufführung übrig geblieben war, dekorierten die Schüler den Saal weihnachtlich und besorgten neben Plätzchen, Punsch und Kaffee auch Geschenke für die Kinder. Überreicht wurden diese von Nikolaus und Krampus und helfenden Engeln. Am Ende waren alle auf Weihnachten eingestimmt – egal ob am 24. Dezember oder erst am 7. Januar. sw