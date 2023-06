Polizei Miesbach: Wieder Schüler mit Marihuana erwischt – Verfahren eingeleitet

Von: Sandra Hefft

Wieder wurde in Miesbach ein Schüler mit Marihuana erwischt. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Miesbach – An der Mittelschule in Miesbach wurde am Donnerstag ein 15-Jähriger mit Marihuana erwischt. Er hatte eine Prüfung vor sich. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

Am Donnerstag (30. Juni) war die Polizei Miesbach gegen 7.55 Uhr im Rahmen der Schulwegsicherung mit einer Streife an der Grund- und Mittelschule in Miesbach unterwegs. „Nach dem Hinweis eines Passanten konnte neben dem Eingangsbereich der Mittelschule ein 15-Jähriger Schüler aus Weyarn mit zirka 0,5 Gramm Marihuana sowie einer vollen Packung Tabak angetroffen werden“, heißt es im Bericht.

Der Schüler gab an, an diesem noch Mathe-Qualifikationsprüfung schreiben zu müssen. Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Jugendschutzgesetz wurden eingeleitet.

Nicht der erste Fall: Bereits am Montag (19. Juni) erwischte die Miesbacher Polizei eine Schülerin mit einem Joint. Der 15-Jährigen standen ebenfalls Prüfungen ins Haus.