Miesbach: Spatenstich für neues Landratsamt – Arbeiten bis Ende 2025

Von: Fridolin Thanner

Mit dem symbolischen Spatenstich starteten (v.l.) Miesbachs Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner, Maria Rode (Landratsamt), Georg von Preysing (Lenkungsgruppe), Architekt Ludwig Karl, Landrat Olaf von Löwis, Jessica Lauterbach (Landratsamt), Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Michael Brünner (EST), Martin Ernst (Landratsamt) und Florian Trinkl (Sauer Bau) den Bau des neuen Landratsamtes. © Thanner

Miesbach – Vom ehemaligen Landwirtschaftsamt und der Landwirtschaftsschule in Miesbach ist nicht mehr geblieben, als ein Haufen Bauschutt. An deren Stelle entsteht das neue Gebäude des Landratsamts.

„Sie sind Geschichte“, sagte Landrat Olaf von Löwis am Freitag (24. März) über das ehemalige Landwirtschaftsamt und die Landwirtschaftsschule in Miesbach. Er freue sich auf „etwas ganz besonders Wertvolles“, das dort nun entsteht.

In rund zweieinhalb Jahren soll das neue Landratsamt fertig sein, ab dem Frühjahr 2026 Bürger im neuen „Ort der Begegnung“ ihre Behördengänge erledigen. Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Freitag Olaf von Löwis, Mitarbeiter aus dem Landratsamt, Vertreter der Stadt und der Lokalpolitik, Planer und Baufirmen den Bau des großen Verwaltungsgebäudes gestartet. „Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber wir können den Grundstein für etwas Zukünftiges legen“, sagte von Löwis. „Bürgernah, zukunftsorientiert und modern“ soll die Verwaltung sein. Das neue Zentrum bietet die Voraussetzungen.

Neuen Anforderungen begegnen

Olaf von Löwis erinnerte auch an das Umdenken, das mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Veränderungen eingesetzt habe: Home-Office und Digitalisierung haben dazu geführt, dass nun kleiner gebaut wird. „Bedarfsgerechter“ im Hinblick auf die neuen Gegebenheiten, findet der Landrat. Das bestätigte auch Abteilungsleiterin Maria Rode, die mit einem „Team Zukunft“ das Vorhaben begleitet. Es war ein Wartebereich für mehr als 100 Menschen geplant, nun soll aufgrund der Organisation kein Wartebereich mehr nötig sein. „Wir haben jeden Ablauf hinterfragt und neu gedacht“, sagte Rode. Sie ist überzeugt, der Neubau werde „den Anforderungen von morgen und vielleicht sogar übermorgen genügen“.

Auch Architekt Ludwig Karl findet: „Das Überarbeiten hat dem Projekt gutgetan.“ Beim neuen Landratsamt wurde das Volumen reduziert, dafür entstehen nebenan – der Bau beginnt zusammen mit der Tiefgarage später – mehr Wohnungen. Das geplante Gebäude lobte er als „sehr modern“ und legte den Fokus auf die Energie. Es sind zahlreiche Photovoltaikmodule vorgesehen, zudem wird es keine aufwändige Klimaanlage geben, sagte Karl. Stattdessen werden Lüftungsklappen eingebaut, die sich in der Nacht automatisch öffnen und frische kühle Luft durch die Räume strömen lassen. Gebaut wird in Holz-Hybrid-Bauweise.



Wie von Löwis und Rode deutlich machten, wird für die Bürger, Gemeinden und für die Mitarbeiter gebaut, die sich auf moderne Arbeitsplätze und ein offenes Amt freuen dürfen. „Wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, ist das auch für die Bürger gut, die zu uns kommen“, sagte von Löwis.