Miesbach: SPD-Antrag zur Aufarbeitung der Geschichte wird Thema im Stadtrat

Wie kann die Zeit von der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet werden? Das wird in Miesbach diskutiert. © Fridolin Thanner

Miesbach – Wie kann die Zeit von der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet werden? Das wird in Miesbach diskutiert.

Die Miesbacher SPD hatte zur Bürgerversammlung den Antrag eingebracht, die Zeit von der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs durch ein externes Expertenteam aufarbeiten zu lassen. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst.

Auslöser der Initiative sind Ereignisse in Parsberg, wo drei Bilder aus der NS-Zeit für Aufregung sorgen: Der Haushamer Maler Sepp Stallhofer (1908 bis 1993) hatte für den großen Saal des Altwirts in Parsberg mehrere Honoratioren seiner Zeit als Fresko verewigt – so hat Stallhofer um 1930 Kiem Pauli, den berühmten Volksmusiker, Schriftsteller Georg Stöger-Ostin und den damaligen Wirt Sepp Sontheim bei Kartenspiel und Bier festgehalten. Der ursprüngliche Plan war, diese Zeitdokumente abzunehmen und zu retten, ehe der Bagger kommt. Die entfernten Wandbilder sollten später als Zeitdokument in Miesbach zum Beispiel in der Schule angebracht werden.



Erst bei näherem Hinsehen erkannte man, dass sich unter den abgebildeten Personen auch Mitglieder der NSDAP befinden – undenkbar, sie als Vorbilder in einer Schule auszustellen. Damit sich solche Situationen nicht wiederholen, soll das Thema NS-Zeit in Miesbach nun eine gründliche Aufarbeitung erfahren. Einen entsprechenden Antrag brachte Lisa Hilbich, die stellvertretende Vorsitzende der Miesbacher SPD zur Bürgerversammlung im November ein. Sie fordert vom Stadtrat zu beschließen, dass die Stadt die Entwicklung und Geschichte des Nationalsozialismus von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 1945 in Miesbach erforscht. „Ziel ist es, vorhandene Dokumente aus öffentlichen und privaten Beständen zu recherchieren, einzuordnen und öffentlich zugänglich zu machen“, heißt es in dem Antrag. Diesem war eine Anfrage von Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch im September 2022 vorangegangen.



Die Mitglieder des Tourismus- und Kulturausschusses begrüßte den Antrag, hatten aber Diskussionsbedarf zum Procedere. Während Inge Jooß bekräftigte: „Es geht ja nicht um Schuldzuweisungen. Es geht darum, das Thema mutig anzugehen – immerhin ist auch viel Positives in der Zeit passiert. Auch darüber, wie man sich dem Ganzen widersetzt hat, wissen wir zu wenig“, will Bürgermeister Gerhard Braunmiller zunächst eine genaue Übersicht über die anfallenden Kosten erlangen: Immerhin fielen für vergleichbare Studien in Kempten und Weiden jeweils mehrere 100.000 Euro an.



Einig war sich das Gremium hingegen, dass eine Aufarbeitung des komplexen Themas nicht einfach an die Stadthistoriker delegiert werden sollte, da weder Barbara Wank noch Alexander Langheiter zu Experten auf diesem Gebiet ausgebildet wurden. Das Einbeziehen des Münchner Instituts für Zeitgeschichte und/oder des Landesamts für Heimatpflege sahen alle Beteiligten für unerlässlich an. Unterstützung für den Antrag kam von Kick van Walbeek (Grüne). Sie erinnerte an die hohen Zahlen von Diskriminierungen jüdischer Mitbürger in Deutschland: „Die Zahl ist im Steigen begriffen – eine besorgniserregende Situation.“ Sie regte auch an, Stolpersteine in Miesbach anzulegen, mit denen an das Schicksal von Verfolgten des NS-Regimes erinnert werde, zu denen auch Euthanasieopfer, Kommunisten, Angehörige von Religionsgemeinschaften und weitere Menschen gehören würden, die verfolgt und sogar ins KZ gebracht wurden.



Dass solche niederschwelligen Denkmale sensibel zu behandeln seien, gab Kulturreferentin Verena Schlier (CSU) zu Bedenken. Auch mahnte sie zum sorgfältigen Umgang mit dem Thema und zu unerlässlicher Professionalität: „Denn man kann auch ganz viel falsch machen dabei.“ Einstimmung wurde beschlossen, den Antrag an den Stadtrat weiterzugeben. vwo