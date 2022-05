Für 400.000 Euro: Diese zehn kaputten Straßen will Miesbach sanieren

Straßenschäden sollen in Miesbach beseitigt werden. Zehn Schwerpunkte wurden im Stadtrat thematisiert.

Von Fridolin Thanner schließen

Miesbach – Trotz klammer Kasse will Miesbach 2022 Straßen sanieren. Das kostet die Kreisstadt knapp 400.000 Euro. Nur 250.000 sind im Haushalt eingestellt.

Die Stadt Miesbach lässt zehn Straßen sanieren. Insgesamt sollen 4,8 Kilometer ertüchtigt werden, haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Angesichts der prekären Finanzlage gab es einige Kritik an dem von der Verwaltung vorgelegten Straßendeckensanierungsprogramm 2022. Dringenden Handlungsbedarf sieht die Verwaltung an:

Ableitner Straße

Lichtenauer Straße

Schweinthaler Straße

Zwergerweg

Wachlehen (Wallberg- und Neureuthstraße)

Wies (Schopfgraben bis Höger sowie Hinterloher bis Auf der Grün)

Teilbereiche von Von-Vollmar-, Münchner und Stadlbergstraße.

Sanierung über mehrere Jahre strecken

In Summe ist das eine Fläche von etwa 28.500 Quadratmetern, die aufgrund der bestehenden Schäden eine neue Asphaltschicht bekommen soll. In dem Zuge müssen teilweise Schachtabdeckungen und Sinkkästen angeglichen werden. Die Kosten belaufen sich auf 393.000 Euro. Nur 250.000 sind im Haushalt eingestellt.

„Ich bin nicht dafür, die Mehrkosten einfach so durchzuwinken“, widersprach Astrid Güldner (Grüne) Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der es als sinnvoll erachtete, die Sanierungen heuer durchzuführen. Sie sprach sich hingegen für eine Priorisierung aus und ist sicher, dass man die Sanierung über zwei bis drei Jahre strecken kann.

Skaterpark auch schon über Budget

Stefan Griesbeck (CSU) hielt dagegen: „Diese Verschieberei bringt überhaupt nichts.“ Er fürchtet wie Florian Ruml (FWG), dass die Straßen ohne eine Sanierung noch mehr Schaden nehmen und es dann noch teurer wird. „Da sparen wir an der falschen Stelle“, sagte Griesbeck.

Paul Fertl (SPD) plädierte dafür, die zu schieben, die am ehesten noch gehen. So sollten zumindest 50.000 Euro eingespart werden, die für den kurz zuvor beschlossenen Skaterpark verwendet werden könnten. Auch da votierte das Gremium für die sinnvollere, aber teurere Variante für 200.000 Euro. Abzüglich der erhofften Förderung fehlen 50.000 Euro.

Kredite über 10 Millionen Euro drohen

Bereits ohne die beiden Maßnahmen muss die Stadt heuer Kredite in Höhe von 10,8 Millionen Euro aufnehmen. Um die Straßensanierungen zu bezahlen, könnte sie auf einen 250.000-Euro-Puffer zurückgreifen, den Kämmerer Josef Schäffler in den Etat eingerechnet hat.

Güldner wollte das Geld aber nicht ausgeben. „Bei allem anderen wird gerungen und hier gehen 150.000 einfach so durch“, ärgerte sie sich. Tiefbautechniker Jürgen Brückner klassifizierte die Mehrkosten als solch Unvorhergesehenes, wofür der Puffer angelegt wurde, denn klar ist für ihn: „Priorität haben die Straßen alle.“ ft