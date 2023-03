Miesbach: Stadtrat gibt grünes Licht für Sicherheitswacht

Von: Fridolin Thanner

Nun ist es an der Miesbacher Polizei, geeignetes Personal für die Sicherheitswacht zu finden und dieses auszubilden. © Fridolin Thanner

Miesbach – Nun soll Miesbach also doch auch eine Sicherheitswacht bekommen. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich ausgesprochen.

Die Sicherheitswacht soll ein „Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei“ sein, erklärte Patrick Kern vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Ehrenamtliche sollen durch ihre Präsenz – sie können sowohl bei Veranstaltungen als auch anlassunabhängig in der Stadt patrouillieren – für mehr Sicherheit sorgen. Die Sicherheitswacht soll etwa Betrunkene ansprechen, Hilfe leisten, Hinweise geben und wenn nötig die Polizei rufen. Das sei eine „Ergänzung zur Arbeit der Polizei“, sagte Kern und berichtete von „durchweg positiven Erfahrungen“. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums gibt es 21 Sicherheitswachten, die in 24 Kommunen eingesetzt werden. Von den 133 Ehrenamtlichen seien 48 Frauen und vier Ausländer.

Die gesamte Bevölkerung solle sich laut Kern in der Sicherheitswacht widerspiegeln. Der Polizei obliegt es, geeignete Bewerber zu finden. Da dies früher nicht gelang, scheiterte die Einführung einer Sicherheitswacht in Miesbach schon einmal. 2017 befasste sich dann der damalige Stadtrat zuletzt mit dem Thema und lehnte die Einführung in der Kreisstadt ab.

Inspektionsleiterin Katharina Schreiber: „Wir schauen genau hin, wen wir einstellen.“

Auch diesmal gab es einige Kritik, die Mehrheit im Gremium stimmte jedoch dem neuen Vorstoß von Miesbachs Inspektionsleiterin Katharina Schreiber zu. Sie versprach auch: „Wir schauen genau hin, wen wir einstellen.“ Die Sicherheitswacht sei eine „verantwortungsvolle Aufgabe“, sagte die Chefin der Dienststelle, die dann auch für die Ausbildung und Betreuung der Ehrenamtlichen verantwortlich ist. „Wir wollen kein Hilfs­sheriffs“, ergänzte die zuständige Beamtin Tanja Zehetmeier. Sie sieht Miesbach mit der belebten Innenstadt und ihren Veranstaltungen prädestiniert für den Einsatz einer Sicherheitswacht. „Sie bekommen ein subjektives und objektives Mehr an Sicherheit zum Nulltarif“, sagte Zehetmeier an die Stadträte gewandt. Sämtliche Kosten trägt der Freistaat. Das Innenministerium möchte mehr Sicherheitswachten einsetzen.

„Wir können nur gewinnen“, urteilte Markus Seemüller (FWG). „Geben wir dem eine Chance“, sagte sein Fraktionskollege Florian Ruml. Auch Florian Perkmann (SPD) erhofft sich positive Effekte. Denn „die Zivilcourage geht zurück“, hat er beobachtet.



Fraktionskollegin Ingrid Jooß (SPD) hingegen findet es immer „problematisch, wenn ein Privatmensch in den Sicherheitsbereich eingreifen soll“. Ähnlich sieht es Michael Lechner (FWG), der befürchtet, „dass wir Menschen in ungute Situationen bringen“. Die Wacht suggeriere nur eine „vermeintliche Sicherheit“, sagte Lechner und findet, für hoheitliche Aufgaben sei ausschließlich die Polizei zuständig. „Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit stellt sich mir nicht dar“, betonte er.



Auch Astrid Güldner (Grüne) nicht. „Wieso brauche ich eine Uniform, um die Polizei zu rufen?“, fragte sie. Der Notruf sollte natürlich für alle Bürger gleich funktionieren. Güldner glaubt zudem, dass „die Arbeit der Sicherheitswacht schnell an ihre Grenzen kommt“. Auch die Polizeigewerkschaft sei skeptisch. Die zuvor genannten 21 Sicherheitswachten im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums sind für die Vize-Bürgermeisterin kein gutes Argument – „bei so vielen Gemeinden“.

Auch aus Schliersee, der einzigen Kommune im Landkreis mit einer Sicherheitswacht, hat Güldner kritische Stimmen vernommen. Demnach sei dort der Dienst nur verlängert worden, weil die Sicherheitswacht ganz gut bei der Lenkung von Touristen am Spitzing funktioniere. Im Hauptort hingegen würden die Ehrenamtlichen gar nicht eingesetzt, sagte Güldner. Dem widersprach Katharina Schreiber: Die Gemeinde werde nicht über alle Einsätze informiert.



Sicher scheint, dass Befürchtungen, aufgrund der Sicherheitswacht könnten Stellen bei der Polizeiinspektion gestrichen werden, unbegründet sind. Dennoch wird durch den Dienst die Polizeiarbeit gebunden, wie Güldner sagte: Ehrenamtliche akquirieren, ausbilden, Dienstpläne schreiben. Das alles muss während der Arbeitszeit der Beamten geschehen. Und: „Die Sicherheitswacht nimmt den Druck weg, mehr Personal für die Polizei einzustellen“, sagte Paul Fertl (SPD).



Am Ende stimmte der Stadtrat aber gegen sechs Stimmen für die Einführung der Sicherheitswacht. Nach einem Jahr soll die Polizeiinspektion im Stadtrat über die Erfahrungen berichten.

Ausrüstung und Voraussetzungen Die Mitglieder der Sicherheitswacht erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8 Euro je Stunde. Ausgerüstet werden sie mit einheitlicher Kleidung (Poloshirts und Jacken), Taschenlampe und Funkgerät. Außerdem führen sie einen Dienstausweis mit. Neben den so genannten Jedermannsrechten Notwehr, Nothilfe und vorläufiger Festnahme dürfen die Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht befragen und Identitäten feststellen sowie Platzverweise erteilen. Bewerber sollten zwischen 18 und 62 Jahre alt sein.