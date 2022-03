Trotz steigender Kosten: Miesbacher Kreistag plant weiter neues Landratsamt

Der Abriss steht bevor: Die beiden Häuser E und E2 in Miesbach müssen für den Ersatzbau des Landratsamts weichen.

Bevor es noch teurer wird

Von Fridolin Thanner schließen

Landkreis – Die Kosten für das neue Landratsamt in Miesbach steigen um 11 Millionen Euro. Der Kreistag hält dennoch an den Plänen fest.

Der Landkreis Miesbach muss für den Ersatzbau des Landratsamts finanziell einen Kraftakt bewältigen: Laut aktueller Kostenprognose werden das neue Verwaltungs- sowie die benachbarten beiden Wohngebäude und die Tiefgarage 50,7 Millionen Euro kosten. Dennoch herrscht kein Zweifel daran, dass die Pläne umgesetzt werden sollen, wie in der jüngsten Sitzung des Kreistags im Seeforum Rottach-Egern deutlich wurde.



Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) etwa ist trotz der nochmal um knapp 11 Millionen Euro gestiegenen Kosten überzeugt, der Landkreis könne es sich nicht leisten, auf den Neubau zu verzichten. Dieser sei nötig. „Es führt kein Weg zurück“, sagte auch Christian Köck (CSU), Amtskollege in Rottach-Egern.

Vier Wohnungen mehr als geplant

Für die gestiegenen Kosten sind zwei Faktoren verantwortlich: „Wir haben eine Erhöhung der Fläche und der Preise“, erklärte Jessica Lauterbach, die das Projekt auf Seiten des Landratsamts als Architektin betreut. So sollen nun zwei Wohngebäude entstehen mit 24 statt 20 Wohnungen. Die Tiefgarage ist dreigeschossig geplant, um 166 Stellplätze unterzubringen. Auch beim Landratsamt selbst hat sich die Bruttogeschossfläche um 340 Quadratmeter erhöht.

Zusammen mit den gestiegenen Baupreisen ergebe das eben diese bittere Pille, wie Astrid Güldner (Grüne) die Erhöhung um knapp 11 Millionen Euro nannte. Angesichts knappen Wohnraums plädierte sie dafür, jetzt keine Zeit zu verlieren. Dazu riet auch Kreiskämmerer Gerhard de Biasio, denn die Baukosten werden wahrscheinlich weiter steigen.

Knapp 3 Millionen Euro bleiben ungedeckt

Bei der Finanzierung muss der Kämmerer aber umdenken. Wie er sagte, bleiben 2,9 Millionen Euro ungedeckt. Es wird also voraussichtlich ein neuer Kredit nötig. Erleichtert hätten die Finanzierung zwei Förderprogramme, die der Bund aber kurzfristig einstellte. Zumindest bei einem ist aber eine Neuauflage in Aussicht, wie de Biasio sagte. Außerdem gibt es für das Plus beim Wohnungsbau 800.000 Euro mehr Förderung.

Wenn alles fertig ist, fließen Mieteinnahmen. Und: „Durch den Ersatzbau sparen wir zirka 500.000 Euro laufende Kosten pro Jahr“, verwies de Biasio auf Miet- und Heizkosten für das jetzt auf viele Gebäude verteilte Landratsamt. 2025 soll es nur noch einen Standort geben. Haus E an der Münchner Straße und das dahinter liegende Haus E2, die für den Ersatzbau weichen müssen, werden bereits geräumt. ft