Ausstellung in Miesbach: Uhren aus fünf Jahrhunderten

Von: Sandra Hefft

Miesbach_Uhrenausstellung_Wolf.JPG © Wolf

Miesbach – Im Foyer des Miesbacher Rathauses sind bis Freitag (27. Mai) Uhren aus fünf Jahrhunderten zu bestaunen.

Betritt man das Foyer des Miesbacher Rathauses, darf man staunen, denn dort, wo sonst Stille herrscht, kann man jetzt sehen, hören und fühlen, wie die Zeit vergeht: 33 Beispiele höchster Uhrmacherkunst – manche winzig klein, andere von beeindruckender Größe, manche modern, andere geradezu urtümlich – sind die Stars der Ausstellung „Miesbach und seine Uhren“. Sie ist bis 27. Mai zu sehen.

„Dass hier die Geschichte Miesbachs und der Region anhand der verschiedenen Uhren hautnah erlebt werden kann, hat mich sofort vom Wert der Ausstellung überzeugt“, betonte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Tatsächlich ist das Rathaus-Foyer der perfekte Ort – davon konnten sich die Gäste bei der Ausstellungseröffnung selbst überzeugen. Die Uhren, in Vitrinen oder als Solitär präsentiert, finden zu einer spannenden Gesamtschau zueinander.



Hinter dieser kleinen feinen und mit vielen Ideen sehenswert gestalteten Ausstellung steht der kürzlich im Museumsverein Miesbach gegründete „Arbeitskreis Ausstellungen“, zu dem neben Initiator Hermann Kraus vier weitere Mitglieder zählen: Eva Egginger (Gestaltung und Grafik), Andreas Kempf (Website und App) sowie Maria Krüger-Basener und Su­sanne Nortmeier (beide Kontakte und Organisation). „Uhren sind Gegenstände, die viele Geschichten erzählen. Es sind Familiengeschichten, Firmengeschichten, die Geschichte des Bergbaus, Geschichten vom sozialen Wandel in fünf Jahrhunderten, berührende persönliche Geschichten. Jede Uhr führt uns tiefer in die Geschichte unserer Stadt und ihrer Umgebung“, führte Krüger-Basener aus. Galt ihr Dank allen Unterstützern – allen voran dem Rathaus, dem Kulturamt, dem Museum, den Sponsoren und vielen Einzelnen – so standen doch die Mitmacher im Mittelpunkt, die bereit waren, ihre kostbaren alten Uhren zur Verfügung zu stellen.



Dass die Ausstellung zu einer Neubewertung des Themas „Museum Miesbach“ führen möge, hofft Ideengeber Kraus und legte es den Stadtvätern ans Herz, eine Lösung zu finden, „die uns erkennen lässt, wie sehr wir stets auf den Schultern unserer Vorväter stehen“.



Über Uhren und Zeit reflektierte Johannes Schlichtung, Vorstand des Museumsvereins: „Die Zeit, die ist ein sonderbar‘ Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie“. Mit dem Zitat von Hugo von Hoffmannsthal machte er bewusst, dass es die Uhren sind, die dem Menschen die Vergänglichkeit vor Augen führen – jede für sich zudem ein technisches Meisterwerk und von höchstem kunsthistorischem Wert von den Uhren aus Gotik und Barock, über die reichhaltige Taschenuhrensammlung bis hin zu Stand- und Fabrikuhren. Schlichtung lobte zudem die kluge Auswahl des Themas, das im Hier und Jetzt das Interesse auf sich zieht, denn es gibt viel zu entdecken.



So las Susanne Nortmeier aus den gesammelten Erinnerungen der Uhrenbesitzer vor, die in Form einer Caféhaus-Zeitung im Foyer ausliegen: Da kann man alle Geschichte nachlesen, wie die der Fabrikuhr aus Müller am Baum, Taktgeber der Belegschaft und Prachtstück des einst in der Stadt ansässigen Uhrmachers Johann Baptist Mannhardt. Diese und die hochinteressanten anderen Uhren sind noch bis Freitag (27. Mai) zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer zu sehen. Zusätzlich gibt es eine Uhrensprechstunde, eine Stadtführung (15. Mai, 11 Uhr, Rathaus) und ein Erzähl-Café (19. Mai, 18 Uhr). vwo