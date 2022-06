Umbau des ehemaligen Klosters in Miesbach wird nochmal um 500.000 Euro teurer

Von: Martina Fischer

Wird erneut teurer: der Umbau des ehemaligen Klosters in Miesbach zum Kinderhaus. © Fischer

Miesbach – Der Umbau des ehemaligen Klosters in Miesbach schreitet voran. Doch das geplante Kinderhaus wird immer teurer.

Nun sind es wieder 500.000 Euro mehr. Die Kosten für den Umbau des ehemaligen Klosters in Miesbach in ein Kinderhaus steigen erneut, vor allem für die Zimmererarbeiten. Problem ist der schlechte Zustand der Holzbalkendecken in den einzelnen Geschossen. Soll man das Gewerk neu ausschreiben, dabei auf ein günstigeres Angebot hoffen, aber eventuell auch den Fertigstellungstermin gefährden? Oder soll man die drei im Kinderhaus geplanten Personalwohnungen erst später realisieren und so zumindest vorerst Kosten sparen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Miesbacher Stadträte.



5,9 Millionen Euro brutto war der letzte Kostenvoranschlag für den Umbau des ehemaligen Klosters in ein Kinderhaus mit 100 Betreuungsplätzen und drei Wohnungen. So die Angaben des beauftragten Architekturbüros Leupold Brown Goldbach im Februar 2022. Kostensteigerungen hatten sich auch da schon ergeben. Die akzeptierten die Stadträte und ermächtigten Bürgermeister Gerhard Braunmiller, die Planungsleistungen sukzessive zu beauftragen.

Verteuerung in Höhe von 70 Prozent

Nun stand ein neuer Schock an: Die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Baumeister- und Zimmererarbeiten werden sich um zirka 500.000 Euro brutto verteuern. Bis auf die Zimmererarbeiten sind sie bereits geprüft und beauftragt. Diese weisen jedoch eine exorbitante Erhöhung im Vergleich zum Voranschlag auf. Aus 328.379,50 Euro sind 558.428,28 Euro geworden – entsprechend einer Verteuerung von 70 Prozent. „Das wäre ein Grund, die Ausschreibung aufzuheben. Deshalb wollte ich das nochmal in den Stadtrat bringen“, erklärte Braunmiller.



Eine erneute Ausschreibung sei jedoch problembehaftet. Als Schlüsselgewerk müssten die Zimmererarbeiten gleich ausgeführt werden, um einen ungestörten Ablauf der nachfolgenden Gewerke zu gewährleisten. Eine erneute Ausschreibung würde eine Aufschiebung von zirka zwei Monaten bedeuten und der anvisierte Fertigstellungstermin im September 2023 könnte gefährdet werden.

Denkmalschutz mit klaren Vorgaben

Es sei zudem nicht klar, ob die anderen Arbeiten sich während der Zeitverschiebung nicht verteuern würden. Außerdem habe überhaupt nur eine Zimmerei ein Angebot abgegeben. Es stehe auch in den Sternen, ob sich dies verbessern würde. Einsparungen könnten aber eventuell erreicht werden, wenn der Ausbau der drei geplanten Wohnungen verschoben würde, sagte Braunmiller.

Um die Kostenmehrung zu erklären, gab es eine Videoschalte mit dem Architekturbüro. Unter anderem seien einige Balken in schlechtem Zustand. Eine Betondecke im Mittelbau als Lösungsansatz lasse der Denkmalschutz nicht zu. Die Firmen würden sich nicht gerade um Aufträge reißen. Auch würden sie bei Denkmalschutzbauten Puffer für Unwägbarkeiten einrechnen, erläuterten die Architekten.

Entscheidung zu geplantem Wohnungsbau

Ob denn eine Sichtbalkendecke geplant sei, wollte Erhard Pohl (CSU) wissen. Dies sei aufgrund des Brandschutzes nicht der Fall, erklärte Planerin Simone Niedderer. „Wieso beharrt dann der Denkmalschutz auf einer Holzdecke, wenn sie eh nicht zu sehen ist?“, wollte Pohl wissen. Da will man seitens des Planungsbüros nachhaken.

Manfred Burger (Grüne) sprach sich wie mehrere seiner Ratskollegen dafür aus, den Bau der drei Wohnungen gleich durchzuführen, würden sie doch ein gutes Argument dafür sein, Personal zu gewinnen. „Später haben wir dann eventuell Mehrkosten, wenn wir Sachen schieben.“

Viele Eltern und Kinder warten auf Plätze

Eben jene bereits vorhandenen Mehrkosten monierte Paul Fertl (SPD): „Wir sind ursprünglich von 3,5 Millionen ausgegangen. Jetzt sind wir bei 6,4 Millionen.“ Dabei verwies er darauf, dass der September 2023 für die Fertigstellung eingehalten werden müsse. „Viele Eltern und Kinder warten auf Plätze, um ihr Leben meistern zu können“, pflichtete ihm Inge Jooß (SPD) bei. Die Wohnungen sollten also gebaut werden. Das Planungsbüro solle nochmals mit dem Denkmalschutz verhandeln und eventuelle Einsparmöglichkeiten erarbeiten, fasste Braunmiller zusammen.

Mit einer Gegenstimme entschieden sich die Stadträte dafür, die Zimmererarbeiten zu beauftragen, und beschlossen, dass die Verwaltung Möglichkeiten der Gegenfinanzierung für die Mehrkosten eruieren solle. maf