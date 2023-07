In den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen gelten ab Dezember MVV-Tickets

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Die MVV-Verbundraumerweiterung feierten in München (v.l.) Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Staatsminister Christian Bernreiter, Christoph Göbel (Landrat München), Robert Niedergesäß (Landrat Ebersberg), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, Landtagsabgeordneter Thomas Huber, Josef Niedermaier (Landrat Bad Tölz-Wolfratshausen), Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März, MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch, Otto Lederer (Landrat Rosenheim) und Anita Meinelt, Stellvertreterin des Freisinger Landrats. © Thanner

Landkreis – Die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sind bald Teil des MVV. Die Verbunderweiterung erfolgt zum Fahrplanwechsel im Dezember.

Die Beschlüsse sind gefasst, ab 10. Dezember gehören die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen ebenso wie Stadt und Landkreis Rosenheim dem MVV an. Deren Vertreter waren anlässlich der Erweiterung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds zu einer Feierstunde in die Landeshauptstadt eingeladen.



Christian Bernreiter, der die Gäste aus der Stadt und dem Umland in seinem Verkehrsministerium begrüßte, hält die Erweiterung des MVV für „eine der wichtigsten verkehrspolitischen Maßnahmen der letzten Jahre“. Dass die Landeshauptstadt ebenso profitiert wie die Region, betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter, der zugleich Vorsitzender der MVV-Gesellschafterversammlung ist. Als „rundum positiv“ wertete er den Schritt, der Vorteile für Menschen und die Umwelt mit sich bringen werde. Je größer der Verbund, ist Reiter überzeugt, desto mehr Fahrten werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt dem eigenen Auto erfolgen.



Landrat Josef Niedermaier, der für die neu hinzukommenden Landkreise sprach, erinnerte zunächst an die langjährigen Diskussionen und Bemühungen für den Beitritt. Niedermaier weiß, was nötig ist, dass der MVV-Beitritt nun das erhoffte Erfolgsmodell wird: „Die Leistung muss stimmen.“ Eine gute Infrastruktur und Zuverlässigkeit müssten gegeben sein, dann werden die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Für die Kunden seien Quantität und Qualität entscheidend, der Preis nur der dritte Faktor. „Und denen, die es sich nicht leisten können, helfen wir“, sagte Niedermaier.

Wie benutzerfreundlich der öffentliche Nahverkehr werden soll, stellte MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch dar. So geht es bereits ab dem Beitritt zum Fahrplanwechsel im Dezember mit einem Ticket von der Landeshauptstadt bis beispielsweise nach Wildbad Kreuth. Außerdem stehen alle Fahrgastinformationen in Echtzeit zur Verfügung. Ebenso Fahrpläne und Tickets sowie weitere Angebote wie Bikesharing und On-demand-Services in einer App.



Für 2024 hat Rosenbusch einen „Quantensprung“ angekündigt. Dann sollen Kunden per „Swipe and ride“ mitfahren und bezahlen. Ein Wischer übers Handy beim Einstieg und einer beim Ausstieg – und das nötige Ticket wird gebucht, bei mehreren Fahrten an einem Tag das günstigste. „Einfacher geht es nicht“, sagte Rosenbusch.



Das sieht auch Bernreiter so und freut sich, „dass Stadt und Umland noch näher zusammenwachsen“. Die Erweiterung soll sich fortsetzen. In einem nächsten Schritt entscheiden laut dem Minister die Landkreise Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau und Mühldorf am Inn über ihren Beitritt zum MVV Ende 2024. Nochmal ein Jahr später könnten die Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Landshut sowie die Stadt Landshut folgen.

Die in diesem Dezember erfolgenden Beitritte hat auch der Freistaat finanziell unterstützt und die vorbereitende Grundlagenstudie mit bis zu 7,8 Millionen Euro gefördert. Außerdem übernimmt er die verbundintegrationsbedingten Kosten mit bis zu 90 Prozent.

Dass die Erweiterung gelungen ist, freut auch die bereits dem MVV angehörenden Kreise. Für sie sagte der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß: „Wir werden mit der Erweiterung als Verbund ein gutes Stück stärker.“ Die Mobilität werde sich verbessern, ist er überzeugt und brachte den Anlass der Feier im Verkehrsministerium auf den Punkt: „Es ist ein großes Werk vollbracht worden.“