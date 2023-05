Miesbach: Unfall am Warmbad – Verursacher flüchtet von völlig demoliertem Auto

Polizei ermittelt

Von Sandra Hefft schließen

Miesbach – Auf dem Parkplatz am Warmbad in Miesbach hat es einen heftigen Unfall gegeben: Das beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit, der Verursacher ist flüchtig.

Zwischen Mittwoch (10. Mai) um 9 Uhr und Donnerstag (11. Mai) um 8 Uhr kam es auf dem Großparkplatz am Warmbad in Miesbach zu einem Unfall. Hierbei wurde ein dort geparktes Auto, ein Subaru in orange, so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist.

„Zudem muss die Kollision so massiv gewesen sein, dass das unfallverursachende Fahrzeug den Subaru seitlich vom Parkplatz schob“, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der noch unbekannte Unfallverursacher, ohne die Polizei zu informieren oder an dem beschädigten Fahrzeug einen Hinweiszettel zu hinterlassen.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro. Das unbekannte Tatfahrzeug muss ebenfalls stark beschädigt sein.

„Es kann davon ausgegangen werden, dass der Unfall im nahen Umfeld auf jeden Fall zu hören gewesen sein muss“, erklärt die Polizei. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990.