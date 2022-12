Miesbach: Unfall beim Abbiegen – Polizei sucht Fahrer

Miesbach – Am Ortsausgang Miesbach ist es am Dienstag zu einem Unfall beim Abbiegen gekommen. Einer der Fahrer flüchtete, diesen sucht die Polizei.

Am Dienstag (20. Dezember) kam es kurz nach 8 Uhr in Miesbach zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht.

Wie die Polizei Miesbach berichtet, war ein Waakirchner mit seinem BMW auf der Staatstraße 2073 in Richtung Weyarn unterwegs. Er bog an der Einmündung zum Windfeld nach links ab. „Gleich nach dem Abbiegevorgang musste er bremsen, weil ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer verzögerte“, erklärt die Polizei. Aus Richtung Windfeld kam ihm ein silberfarbener Pkw, vermutlich ein VW Passat, entgegen. Der Fahrer wollte nach links in Richtung Weyarn abbiegen.

„Da der Waakirchner die Einmündung noch nicht ganz freimachen konnte, fuhr ihm der Fahrer des silberfarbenen Fahrzeuges mit dessen linken Fahrzeugfront in das linke hintere Heck“, heißt es im Polizeibericht. „Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Weyarn fort.“

Der Waakirchner drehte um und wollte dem Unfallverursacher folgen. Der war aber laut Bericht nicht mehr aufzufinden. Am BMW entstand hinten links am Stoßfänger ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. „Das unfallflüchtige Fahrzeug dürfte einen erheblichen Schaden vorne links mit rotem Farbabrieb haben“, erklärt die Polizei. Diese sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Meldungen bitte bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990. she