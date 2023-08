Handgemachte Musik aus Miesbach: Rockband Vendigo und Sängerin Julia Finis beim Newcomer Festival

Von: Sabrina Winklmaier

Rockband Vendigo: (v.l.) Benjamin Strasser, Maximilian Hensel, Sängerin Virginia Bönecke und Georg Zwiehoff. © GB

Miesbach – Bald findet wieder das Miesbacher Newcomer Festival statt. Dabei spielen vier Bands, diese stellen wir vor. Diesmal: Vendigo und die Sängerin Julia Finis.

Den Abend am Samstag (16. September) im Waitzinger Keller in Miesbach eröffnet Sängerin Julia Finis. Beim Newcomer-Festival wird es das erste Mal sein, dass sie sich selbst mit der Gitarre begleitet. Die hat sich Finis erst vor rund fünf Jahren selbst beigebracht.

Julia Finis: „Meine Lieder sind aus dem Leben gegriffen“

Gesungen hat die Künstlerin aber bereits seit ihrem fünften Lebensjahr – mit Oma und Bruder im Finis Dreigsang. Mittlerweile ist sie von der Volksmusik weg und im Pop-Genre angekommen. Seit ein paar Jahren schreibt sie ihre eigenen Songs. „Meine Lieder sind aus dem Leben gegriffen. Sie sollen Mut machen, Selbstvertrauen geben und Zweifel abbauen“, erklärt Finis. Ihr bekanntester Song „Hey Baby“ wurde bereits auf den Radiosendern Bayern3 und Radio Today gespielt.

Eröffnet das Newcomer Festival: Sängerin Julia Finis. © GB

Für die junge Frau ist Singen mehr als nur ein Hobby. „Musik berührt, unsere Stimme haben wir immer bei uns“, schwärmt sie. Im Sommer war die ausgebildete Synchronsprecherin bereits bei den Landkreis Talenten dabei und leitet einen Gesangsworkshop im Rahmen des Formats. Im Herbst eröffnet Finis ihr eigenes Gesangsstudio in Miesbach.



Rock von Vendigo

Etwas rauer geht es bei den vier Musikern von Vendigo zu. Mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang überzeugen sie mit selbstgemachten Rocksongs. Am ehesten könne man sie mit „Queens of the Stone Age“ vergleichen, beschreibt sich die Band selbst. In ihrem Repertoire befinden sich selbstgeschriebene „ehrliche Rocksongs, nur mit Verstärker“. Musik machen die vier aus dem Landkreis Miesbach seit ihrer Jugendzeit.

Zuerst im Heavy Metal unterwegs, haben sie sich 2014 zur Rockband „Vendigo“ zusammengeschlossen. Musik machen bedeutet für sie „einfach eine gute Zeit zu haben“. Die gute Zeit haben sie immer bei ihren Konzerten, auch wenn es meistens nur ein paar wenige im ganzen Jahr sind. Ihre Lieder handeln, wie bei Julia Finis, vom Leben.

Auf dem Miesbacher Newcomer Festival werden Vendigo auch ihren neuesten Song präsentieren. „Discordance“ ist der Name des Stückes. „Wir sind mit dem Lied auf den Punkt gekommen. Es kann für jeden, der es hört, etwas anderes bedeuten, weil jeder gerade an einem anderen Punkt im Leben ist“, erklärt Schlagzeuger Georg Zwiehoff.



Wer Vendigo nach ihrem Auftritt am 16. September noch einen Drink an der Bar im Waitzinger Keller spendieren möchte, der bestellt am besten drei Gin Sour und einen Spezi. „Ich bin meistens der Fahrer, einfach, weil ich ein Auto mit Anhänger hab“, gesteht Zwiehoff lächelnd.



Mehr zu sehen und zu hören gibt es von Julia Finis und Vendigo auf ihren Instagram-Seiten. Dort informieren die Künstler ihre Fans über Auftritte, neue Songs und posten auch mal Bilder ihrer vierbeinigen Freunde.