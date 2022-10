Landkreis Miesbach: Verein „Unser Wasser“ sieht sich auf richtigem Weg

Wollen gemeinsam weiter das dicke Brett Wasserrechte bohren (v.l.): Kassier Tobias Müller, Norbert Kerkel (Bürgermeister Waakirchen), Gerhard Braunmiller, Beisitzer Alois Fuchs, Jens Zangenfeind, Leonhard Obermüller, Alexander Bronisch und Andreas Hallmannsecker. © Hacker

Miesbach – Bei seiner Mitgliederversammlung berichtete der Verein „Unser Wasser“ im Feuerwehrhaus in Wies (Miesbach) über zwei wichtige Meilensteine.

Mit der erfolgreichen Petition gegen das Dünge- und Beweidungsverbot und der Klage der Stadtwerke München (SWM) gegen die Aufforderung des Landratsamtes Miesbach, die wasserrechtliche Gestattung neu zu beantragen, konnte der Vereinsvorsitzende Andreas Hallmannsecker bei der Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus in Wies über zwei wichtige Meilensteine berichten. Gleichzeitig warb er darum, nicht nachzulassen. Schließlich sei es bis zur Erlangung der Hoheit über das eigene Wasser noch ein weiter Weg, bei dem aber die Richtung stimme.



Aufreger: Stadt München verkauft im Landkreis kostenfrei gezapftes Wasser

Täglich holt sich die Landeshauptstadt an die 295 Millionen Liter Wasser aus dem Landkreis Miesbach. Das entspricht etwa 80 Prozent der Menge, die die rund 1,6 Millionen Einwohner sowie Industrie und Gewerbe benötigen. „Bis 2040 soll München um 250.000 Einwohner wachsen, das sind zweieinhalbmal so viele Menschen wie im Landkreis Miesbach leben. Wo soll denn das ganze Wasser noch herkommen?“, fragte Hallmannsecker zu der vorgestellten Präsentation. Weil jede Quelle ihre Grenzen hat, sei das mit einer pauschalen Vergrößerung von Wasserschutzzonen, wie das die SWM anstreben, nicht zu machen. Als besondere Dreistigkeit stellte Hallmannsecker zudem heraus, dass München das in Miesbach kostenlos gezapfte Wasser sogar noch an viele Gemeinden und Städte verkauft.



Völlig unverständlich sei das von der Regierung von Oberbayern und dem zuständigen Ministerium geforderte Dünge- und Beweidungsverbot. Schließlich kann die von den SWM 2019 in Deisenhofen gebaute UV-Entkeimungsanlage in der Sekunde 21.000 Liter Wasser reinigen. „Das ist eine gute Sache. Selbst wenn bei uns bei einem Starkregenereignissen die Kläranlagen überlaufen, besteht eigentlich keine Gefahr mehr für das Münchner Trinkwasser“, meinte Hallmannsecker. Er vermutet hinter dieser SWM-Aktion viel mehr, dass Grundstücke, weil landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar, entwertet werden sollen, um sie dann billig kaufen zu können. Dagegen hatte der Verein Unser Wasser mit der Stadt Miesbach und den Gemeinden Valley und Warngau sowie drei landwirtschaftlichen Betrieben eine Petition beim Landtag eingereicht und damit einen überwältigenden Erfolg erzielt. Als einziger stimmte Florian von Brunn (SPD) im Ausschuss dagegen.



Bewegung bei Altrechten

Auch bei den sogenannten Altrechten tut sich was. Weil vor Kurzem ein Verbindungsstollen bekannt wurde, der die Ableitungskapazität von bisher angenommenen sekündlichen 2200 Liter auf 3600 Liter erheblich vergrößert, hat das Landratsamt Miesbach die SWM aufgefordert, die wasserrechtliche Gestattung für die Reisach-Fassung auf Basis der geltenden Rechtslage neu zu beantragen. Dagegen haben die SWM Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. „Das ist genau das, was wir wollten“, stellte Hallmannsecker fest und lobte dabei das besonnene Vorgehen von Landrat Olaf von Löwis (CSU). Ergänzend meinte der stellvertretende Vorsitzende Alexander Bronisch: „Die Regierung von Oberbayern hat eine gewisse Macht. Wichtig ist, dass das Landratsamt die Hoheit über das Verfahren behält.“

Haushams Bürgermeister und stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind (FWG) zeigte sich zuversichtlich: „Da das Verfahren nun bei Gericht liegt, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es dem Landratsamt noch entzogen wird. Ein großer Erfolg auf dem richtigen Weg.“ Dennoch heiße es weiter, ohne Polemik überlegt zu agieren, Fakten herauszuarbeiten und Tatsachen auf den Tisch zu legen. Gleichermaßen erwartet sich Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) von dem Verfahren viele interessante Aspekte: „Zum Beispiel, warum München nicht sein eigenes Wasser im Hofoldinger Forst oder unter der Stadt fördert.“ Wie Bronisch („Wir brauchen einen langen Atem, aber gemeinsam werden wir es schaffen.“), warb Warngaus stellvertretener Bürgermeister Leonhard Obermüller (CSU) um Unterstützung: „Viele registrieren immer noch nicht, um welch elementare Sache es hier geht und leider sind auch noch nicht alle Landkreisgemeinden Mitglied bei ,Unser Wasser‘. Deswegen: dran bleiben und Werbung machen.“ hac