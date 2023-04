Mittel für zwei Leitungsstellen bewilligt

Miesbach: Schülerforschungszentrum soll Ende 2023 fertig sein

Der Umbau läuft: 25 Jahre nach der Schließung des Miesbacher Krankenhauses entsteht in dessen Räumen jetzt ein Schülerforschungszentrum. Die Baustelle haben sich kürzlich (v.l.) die CSU-Politiker Markus Blume, Ilse Aigner, Olaf von Löwis und Gerhard Braunmiller sowie REO-Vorstand Harald Gmeiner angeschaut. © Helmut Hacker

Miesbach – Im alten Krankenhaus in Miesbach entsteht ein Schülerforschungszentrum. Über den aktuellen Stand informierten sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Wissenschaftsminister Markus Blume.

Noch sieht es im zweiten Stock des ehemaligen Miesbacher Krankenhauses sehr nach Baustelle und nicht nach Forschungslabor aus. Wenn alles nach Plan läuft, wird hier aber bald Nachwuchsförderung für Biotechnologie und Bioinformatik auf höchstem Niveau stattfinden. Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Wissenschaftsminister Markus Blume informierten sich über die Hintergründe und den Stand des Programms.



Rund 280 Quadratmeter im alten Krankenhaus stellt die Stadt für das Schülerforschungszentrum zur Verfügung. Hier sollen dann junge Talente für die sogenannten MINT-Bereiche, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, begeistert und gefördert werden. „Fachkräfte in den Mint-Berufen mit bester Ausbildung sind für unsere Zukunft essentiell“, sagte Ilse Aigner und prophezeite, dass es viele der Berufsbilder, in denen hier zukünftig geforscht wird, heute so noch gar nicht gibt. „Der Wettbewerb um Technologie und helle Köpfe ist im vollen Gang und um an der Spitze zu bleiben, müssen wir früh die Netze auswerfen“, ergänzte Blume. Mit dem Schülerforschungszentrum bekommt die Region Miesbach einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil. „Das ist ein Startschuss für mehr und ich bin sicher, dass dieses zarte Pflänzchen unter fachlicher Leitung der TU-München gedeiht“, sagte der Wissenschaftsminister und meinte augenzwinkernd: „Vielleicht sprechen wir ja bei Miesbach bald von Mintbach.“

Mittel für zwei Leitungsstellen bewilligt

Des Weiteren hatte Blume hinsichtlich der personellen Ausgestaltung eine gute Nachricht dabei: „Zu der schon durch die TU zugesagten Leitungsstelle sind jetzt auch die Landesmittel für eine zweite Stellte bewilligt.“ Außerdem wurden durch das Kultusministerium 23 Anrechnungsstellen zur Verfügung gestellt, mit denen sich Lehrkräfte vom benachbarten Gymnasium und der Realschule im Schülerforschungszentrum engagieren können.

Wie Landrat Olaf von Löwis sagte, kam die Initialzündung für das Schülerforschungszentrum schon vor einigen Jahren vom damaligen Gymnasiums­direktor Rainer Dlugosch, scheiterte aber am Geld. „Dank deiner unnachahmlich charmanten aber nachdrücklichen Art“, sagte Blume an Aigner gerichtet, gelang es, die Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann mit ins Boot zu holen. Deren Zusage, 500.000 Euro in eine zweckgebundene Stiftung einzubringen, brachte neuen Schwung in das Projekt und, wie von Löwis gestand, alle beteiligten Gremien von Kreistag über Stadtrat in Zugzwang. Schließlich konnte die Stiftung mit dem Landkreis als Träger zeitgerecht gegründet werden. Mit weiteren 100.000 Euro, die nach Aigners Zusage aus Fraktionsmitteln kommen, und der Bereitstellung von modernen Laborgeräten im Wert von 67.000 Euro aus dem Fundus von Hexal, ist laut von Löwis die Anschubfinanzierung gesichert.

Landkreis hofft auf wirtschaftliche Sogwirkung

Auf Dauer wird dies aber nicht reichen, weshalb der Landrat auf weitere Unterstützer hofft: „Das Schülerforschungszentrum wird eine Sogwirkung haben, von der auch die Unternehmen im Landkreis profitieren werden.“ Deswegen wird auch die Regionalentwicklung Oberland (REO) als Bindeglied zur Wirtschaft die Projektleitung übernehmen.



Als Hausherr erinnerte Bürgermeister Gerhard Braunmiller, dass in Miesbach aktuell schon rund 4000 Schüler lernen: „Der Platz des Schülerforschungszentrum zum benachbarten Gymnasium und zur Realschule könnte nicht besser sein. Ich freue mich, dieses Leuchtturmprojekt in der Stadt zu haben.“ Nach der Eröffnung sollen dann Schulklassen in Projekttagen oder gezielt ausgewählte Talente in Kursform gefördert werden. Helmut Hacker