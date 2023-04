Miesbachs Basketballer unterliegen beim TSV Trostberg überraschend mit 65:68

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Im letzten Viertel ratlos: In der verrückten Schlussphase fehlten selbst Miesbachs Coach Damir Hadziabdic (links) die zündenden Ideen. © TVM/Aleyna Osmanoglu

Trostberg/Miesbach – Mit einer Niederlage in Trostberg hat in Miesbach wohl keiner gerechnet! Während die Basketballer vom TV auf der Fahrt ins Chiemgau vielleicht nur über die Höhe des nächsten Erfolgs sinnierten, blieb ihnen auf der Heimfahrt dann nur mehr das Wunden lecken.

Mit der überflüssigen 65:68-Niederlage beim bisher sieglosen Tabellenletzten muss Miesbach einen bösen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Es war von Beginn an klar, dass die Partie diesmal anders laufen würde. Während bei Trostberg wieder Spielertrainer Roman Orben an Bord war, musste der TV auf seinen besten Werfer des Hinspiels verzichten. Dennis Hadziabdic blieb mit Grippe daheim. Nach einem ausgeglichenen, eher chaotischen ersten Viertel lag der TV dank einiger schöner Aktionen von Florian Fresser knapp mit 16:15 vorn. Dann bekam die Partie aber deutlich mehr Schwung. Mit einen 13:0-Lauf gleich zu Beginn der zweiten zehn Minuten vergrößerte sich die Führung schnell auf 29:15. Miesbach kam in gute Abschlusspositionen, die vor allem Center Tamas Nagy erfolgreich abschloss. Bis zur Halbzeit hielt der Vorsprung, der mit 42:27 relativ sicher schien.



Doch anders als die Woche davor, wehrte sich Trostberg diesmal äußerst engagiert. Immer aggressiver wurde in der Defensive dagegengehalten. Dabei haderte besonders Topscorer Michael Brunner mit seiner Sonderbewachung. Mit einer Box-plus-Eins-Verteidigung nahm Trostberg Miesbachs Topscorer fast komplett aus dem Spiel. Vor dem letzten Viertel war der Vorsprung zwar auf 55:44 zusammengeschmolzen, „aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, hier am Ende vielleicht mit leeren Händen dazustehen“, erklärt Brunner am Ende doch ziemlich angefressen. Der Schlussabschnitt begann noch mit zwei schönen Körben von Fresser und Nagy und alles schien zu passen. Dann allerdings startete Trostbergs Orben eine unglaubliche Solo-Show. Mit vier Dreipunktewürfen hintereinander brachte er die Gastgeber plötzlich wieder mit 61:62 voll zurück ins Spiel. Der Schock darüber saß bei Miesbach tief und erzeugte gewaltige Ratlosigkeit. Hatten sie quasi die ganze Partie über in Führung gelegen, gaben sie den mehr als möglichen Sieg nun in kürzester Zeit aus der Hand. Die letzte Minute gehörte nur noch Trostberg, das damit einen 68:65-Sieg aus dem völligen Nichts feierte.



Die Niederlage ist besonders schmerzlich, da Tabellenführer Freilassing überraschend in Rosenheim Punkte liegen ließ. Jetzt ist am kommenden Wochenende ein Auswärtssieg des TV in Freilassing schon Pflicht, um nicht bereits für eine Entscheidung in der Aufstiegsrunde gesorgt zu haben. jw

TV Miesbach: Nagy 14, Brunner 10, El-accad 10, Kaynak 8, Adam 7, Fresser 7, Ludwig 5, Lobinger 2 und Meyer 2