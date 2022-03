„Miesbacher Milchkandl“: Neuer Podcast geht auf Sendung

Interessante Gespräche wie hier mit SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid nimmt Kathleen Ellmeier für den Podcast der Öko-Modellregion Miesbacher Land auf. © SMG

Landkreis – Die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland startet den Podcast „Miesbacher Milchkandl“. Die Themen drehen sich rund um Landwirtschaft.

Aktuell produziert die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR) mehrere Podcast-Folgen. Diese sind Grundlage für eine Vision, wie es gut mit den bäuerlichen Familienbetrieben in der Region weitergehen kann.



Bereits 2021 fanden zwei Treffen zum Thema Landwirtschaft im Landratsamt Miesbach unter Federführung von Landrat Olaf von Löwis statt. „Verschiedene Herausforderungen kamen dabei ans Licht“, teilt die Öko-Modellregion mit. „Es war aber auch eine große Unzufriedenheit und Resignation in der Landwirtschaft zu spüren.“

Suche nach Bio-Wertschöpfungsketten

Da aber Jammern und Schimpfen alleine nicht weiter helfen, sei rasch klar geworden, dass eine Vision notwendig sei, wie sich der Bereich Landwirtschaft und Ernährung in den nächsten 5, 10 oder auch 20 Jahren entwickeln soll, denn für das Drehen an einzelnen Stellschrauben sei ein klares Ziel nötig.

Diese Aufgabe übernimmt nun die ÖMR gemeinsam mit der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG). Auf der Suche nach Fragen und Antworten ist Kathleen Ellmeier im Landkreis Miesbach unterwegs. Neben Herausforderungen rund um die Landwirtschaft sollen aber auch Wünsche von Bürgern und Gästen betrachtet werden. Nicht zuletzt werde nach erfolgversprechenden Bio-Wertschöpfungsketten gesucht.

Erster Podcast mit SMG-Geschäftsführer

Wenn die Podcast-Folgen veröffentlicht sind, soll eine Zukunftswerkstatt stattfinden. Deren Ziel ist, eine Vision zu entwickeln, wie es gut mit der Landwirtschaft im Landkreis Miesbach weitergehen kann.

Beim ersten Podcast gibt unter anderem SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid einen Einblick in seine Sichtweise. „In einer landkreisweiten Unternehmerbefragung ist herausgekommen, dass der Standortfaktor Kulturlandschaft als ein sehr guter und auch sehr wichtiger Standortfaktor bewertet wird“, sagt er. „Deshalb sehe ich meine Aufgabe auch darin, diesen positiv besetzten Standortfaktor zu erhalten, nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen.“ Eine Möglichkeit könne der Bio-Landbau sein. Deshalb habe auch die ÖMR ihren Sitz bei der SMG.



Schon vorhandene Ideen und Visionen werden von Kathleen Ellmeier einbezogen. „Gerne baue ich auf bereits vorhandene Erkenntnisse auf und bin froh über die vielen Initiativen im Landkreis“, erklärt sie.

So habe es beispielsweise 2021 das Zukunftsforum der Initiative „Anders wachsen“ gegeben.

Auch die Idee vom „Miesbacher Weg“ des Vereins Zivilcourage Miesbach zeige zielführende Ansätze auf.

Nicht zuletzt habe die lokale Aktionsgruppe im Rahmen der Förderprogramms Leader ihre Entwicklungsstrategie für den Landkreis Miesbach aktuell überarbeitet.

Miesbacher Milchkandl gibt Podcast Namen

Kathleen Ellmeier ist überzeugt: „All diese Ideen werden Einklang finden in die Betrachtungen. Auch wird gerne die Kompetenz des bayerischen Bauernverbands und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen genutzt für eine Vision, wie es – gemeinsam mit Bürgern und Gästen – gut mit unseren bäuerlichen Familienbetrieben in der Region weitergehen kann.“ Bei ihren Hörbeiträgen immer dabei hat sie das Miesbacher Milchkandl, das dem Podcast auch seinen Namen verleiht.

Die Podcast-Folgen gibt es auf dem Youtube-Kanal der Öko-Modellregion, auf deren Internetseite unter www.miesbacheroberland.de und auf der Facebook-Seite der ÖMR unter www.facebook.com zum Anhören. ksl