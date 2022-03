Miesbacher Schüler qualifiziert sich bei Jugend forscht für Landesentscheid

Die Regionalsieger 2022: Tobi Steinbeck, Helena Kolditz und Amelie Galneder (oben) sowie Bastian Auer, Moritz Rambold und Tassilo Mall (unten, v.l.). © TH

Landkreis – Ein Schüler des Gymnasium Miesbach hat beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht an der TH Rosenheim den ersten Platz belegt.

Beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht, den die Technische Hochschule Rosenheim zusammen mit der regionalen Wirtschaftsvereinigung Seeoner Kreis ausrichtet, hat die Jury fünf Projekte mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Diese sind damit für den Landeswettbewerb Bayern qualifiziert. Insgesamt haben mehr als 70 Schüler mit knapp 50 Projekten am virtuellen Regionalwettbewerb in Rosenheim teilgenommen.



In der Kategorie „Schüler experimentieren“ erhielten folgende Schüler einen ersten Preis:



Helena Eva Kolditz und Amelie Galneder vom Maria-Ward-Gymnasium in Altötting für das Projekt „Augentierchen Tier und Pflanze in einem Lebewesen“ (Fachgebiet Biologie)

Tobi Steinbeck vom Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg für das Projekt „Welche Einflussfaktoren lassen ein Fahrzeug am weitesten rollen?“ (Fachgebiet Physik)

Folgende Schüler wurden in der Kategorie „Jugend forscht“ mit einem ersten Preis ausgezeichnet:



Tassilo Mall vom Gymnasium Miesbach für das Projekt „Car 2 X Communication“ (Fachgebiet Mathematik/IT)

Moritz Rambold vom König-Karlmann-Gymnasium Altötting für das Projekt „Wie baut man ein eigenes Oszilloskop?“ (Fachgebiet Technik)

Bastian Auer von der Staatlichen Fachoberschule Altötting für das Projekt „Analyse von EKGs mithilfe Künstlicher Intelligenz“ (Fachgebiet Technik, bestes interdisziplinäres Projekt)

Für die Auszeichnung zur „Bayerischen Forscherschule des Jahres“ nominierte die Jury des Regionalwettbewerbs Rosenheim für 2022 das Staatliche Gymnasium Dorfen.



„Obwohl sich die Corona-Pandemie nach wie vor auf den Schulalltag auswirkt, haben die Schüler auch bei dieser Wettbewerbsrunde mit viel Einsatz großartige Projekte ausgearbeitet. Die Jury war wie immer sehr beeindruckt von der Kreativität der Forscher“, bilanziert Wettbewerbsleiter Thomas Grillenbeck, Mathematik- und Physiklehrer am Ignaz-Günther-Gymnasium in Rosenheim. Besonders erfreulich sei, dass in diesem Jahr mehrere Schulen aus der Region erstmals am Regionalwettbewerb Rosenheim teilgenommen hätten.

TH-Präsident Heinrich Köster war ebenfalls vom Ideenreichtum der Schüler angetan: „Wir erleben bei Jugend forscht denselben Forschergeist, der auch an unserer Hochschule herrscht: Neues zu entdecken, Herausforderungen zu lösen und intelligente Lösungen zu finden, das treibt auch uns an.“ Wer nach der Schule weiter an Zukunftsthemen arbeiten wolle, sei an der Technischen Hochschule Rosenheim genau richtig, erklärt er. ksl