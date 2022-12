Miesbacher Wochenmarkt nimmt Abschied von zwei Fieranten

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Bürgermeister Gerhard Braunmiller (l.) verabschiedete die beiden langjährigen Markfieranten Irmgard Kern und Alois Dimpflmaier (r.) beim Miesbacher Wochenmarkt. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Am Donnerstag (22. Dezember) hat Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller zwei langjährige Fieranten in den Ruhestand verabschiedet.

Von nah und fern strömen jeden Donnerstag Besucher zum „Grünen Markt“ in Miesbachs Stadtmitte. Wenn man Irmgard Kern fragt, was das Besondere am Miesbacher Wochenmarkt ist, dann kommt nach kurzem Überlegen: „Die ländliche Gegend, die Leute sind hier noch viel ursprünglicher und das entgegengebrachte Vertrauen hier ist einzigartig. Da steht man gerne bei Wind und Wetter auf dem Marktplatz.“

38 Jahre lang ist Kern, wohnhaft in Schechen bei Rosenheim, jeden Donnerstag auf dem „Grünen Markt“ in Miesbach gewesen. Zuerst in Eigenregie, danach zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn betreibt sie eine eigene Gärtnerei und baut noch alles „in Handarbeit“ an, wie sie selbst sagt. An ihrem Stand gibt es frisches Obst, Gemüse und verschiedene Pflanzensetzlinge zu erwerben.



„Es sind so Leut wie wir, die sind von dahoam“, lautet auch das Fazit von Gärtnermeister Alois Dimpflmaier. Seine Frau Andrea und er waren 30 Jahre auf dem Wochenmarkt mit Obst, Gemüse, aber auch eigenen Gewürz- und Saatmischung und Tees vertreten.



Für Dimpflmaier ist der Miesbacher Markt vor allem besonders, weil die Marktleute immer mitreden durften. Händler und Marktleute arbeiten stets miteinander, nicht gegeneinander wie in anderen Ortschaften, lobt Dimpflmaier.



Auch wenn Kern und Dimpflmaier nicht mehr jeden Donnerstag am Marktplatz stehen werden, an ein paar Tagen sind sie doch noch zu erreichen. Kern ist mit ihren Saatpflanzen für drei Wochen in der kommenden Saison in Miesbach und Dimpflmaier mit seinem Stand am Fastenmarkt, 2. und 3. April, und zum Michaelimarkt am 17. und 18. September. sw