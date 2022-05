An B307 und St2077: Lawinensicherung an Grüneck und Spitzingstraße

Mit Helikoptereinsatz wurde die Lawinensicherung am Grüneck angebracht. © Staatliches Bauamt Traunstein

Landkreis – An zwei Stellen im Landkreis Miesbach wurden Hänge vor Lawinenabgängen geschützt: an der B307 bei Wildbad Kreuth und der Spitzingstraße.

Nachdem die letzten Schneefelder in den Bergen langsam verschwinden, zeigen sich die Spuren, die der Winter hinterlassen hat. Im Landkreis Miesbach ist das Staatliche Bauamt Rosenheim für einige Sicherungen zum Lawinenschutz zuständig. Diese wurden nun geprüft und erneuert.



Hilfe erhielt die Behörde dabei vom Staatlichen Bauamt Traunstein, das über die spezielle Abteilung „Georisiken“ und erfahrene Mitarbeiter in diesem Bereich verfügt. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Gebirgsstraßen, für die sie zuständig sind, auch in schneereichen Wintern vor Lawinenabgängen geschützt sind. Dafür werden die Verbauungen geprüft und wo nötig ausgebessert oder neu errichtet.

Am Südhang des Grüneck bei Wildbad Kreuth

Seit 2021 wird an zwei Bereichen gearbeitet: an der Bundesstraße B307 und der Staatsstraße St2077. An der B307 werden am Südhang des Grüneck nahe Wildbad Kreuth Lawinenschutzbauwerke instandgesetzt. Diese Arbeiten werden nun nach dem Winter fortgesetzt. Da dort Spezialwissen erforderlich ist, kommt eine Spezialfirma aus dem Hochgebirgsbau zum Einsatz. Diese sorge dafür, dass Schneenetze, Gleitschneezäune, Holzschneerechen und Stahlschneebrücken wieder hergerichtet werden und in einwandfreiem Zustand sind, teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit.

Da die Reparaturarbeiten im Steilgelände weit oberhalb der Bundesstraße durchgeführt werden müssen, ist ein Helikopter nötig. Nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, die Arbeiten genau zu planen und vorzubereiten. Mit dieser Maßnahme investiert der Freistaat Bayern Bundesmittel in Höhe von rund 700.000 Euro.



Am Hagenberg an der Spitzing­straße

Ebenfalls seit 2021 lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim die Lawinenverbauungen an der St2077 neu errichten und instandsetzten. An der Spitzing­straße befindet sich ein rund anderthalb Kilometer langer Streckenabschnitt an den Westhängen des Hagenbergs, der immer wieder von Lawinen betroffen ist.



Die einzelnen Lawinenstriche werden durch mehrere Lawinenfangnetze in unterschiedlichen Höhenniveaus gesichert. Zudem werden in den Böschungen oberhalb der Staatsstraße Stahlschneebrücken, (Gleit-)Schneenetze und Holzrechen ertüchtigt sowie neu errichtet. „Auch bei dieser Maßnahme kommt ein Helikopter zum Einsatz, der die notwendigen Baumaterialien und das erforderliche Gerät in das unwegsame Steilgelände bringen kann“, erklärt die Behörde. „Für die Maßnahme am Hagenberg wurden insgesamt rund drei Jahre veranschlagt.“ Die Gesamtkosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro trägt der Freistaat Bayern. ksl