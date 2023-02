Mit Zug und Ramba Zamba: Fasching im Landkreis Miesbach

Von: Sandra Hefft

Teilen

Wie hier in Schliersee wird im ganzen Landkreis Miesbach Fasching gefeiert. © Judith Weber

Landkreis – Am Sonntag zogen wieder die Gaudiwürmer durch Holzkirchen und Kreuth. Auch in Hausham und Schliersee wurde Fasching gefeiert. Den Abschluss bildet Miesbach am Dienstag.

Nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie gab es bei den Faschingsvereinen im Landkreis heuer kein Halten mehr. Am Sonntag (19. Februar) gab es in Holzkirchen und Kreuth endlich wieder bunte Faschingszüge. Auch in Hausham und Schliersee wurde kräftig gefeiert. Wir haben uns die Spektakel am freilich nicht entgehen lassen. Den Abschluss bildet die Faschingsfeier in Miesbach. In der Kreisstadt geht‘s am Dienstag (21. Februar) um 13.13 Uhr rund.

Fasching in Holzkirchen: „De Damischen“ mit Mallorca-Motto

Allen Krisen, Flughafenstreiks und dem Regenradar zum Trotz flogen am Faschingssonntag pünktlich um 11.11 Uhr zahlreiche Malle-Stars und Feierbiester in Holzkirchen ein.

Dem Landeanflug von Flight-Käptn Josef Sappl jun. folgte vom Bahnhof aus ein bestens gelaunter bunter Gaudiwurm zum Landeplatz am Marktplatz, der kurzerhand zur „Playa Holzkirchen“ deklariert wurde. Dort heizte dann auch gleich die Live-Band HostMi den Partygästen sauber ein.

In langer Freundschaft verbunden eröffnete schließlich die Unterhachinger Faschingsgesellschaft Gleisenia das Bühnenprogramm. Sogar Schneewittchen ließ es sich nicht nehmen, in ihrem Frischhaltefolien-Glassarg und von vielen eifrigen Saufzwergen umsorgt, diesem einmaligen Mega-Event einen Besuch abzustatten.

Wem ein Flugticket zu teuer war, konnte sich mit einem günstigen „9-Hoibe-Ticket“ dem „Zug ohne Bremse“ anschließen und der Auswanderer-Crew folgen, die unter anderem mit dem Motto „Good by Holzkirchner Schwimmnudelradler und Umgehungsstraß“ unterwegs war.

Dafür, dass der traditionelle Faschingszug nach der Corona-Pause wieder stattfinden konnte, hat der Faschingsverein „De Damischen“ gesorgt, die auch heuer wieder den Erlös der Gaudi sozialen Einrichtungen und der Jugendarbeit zukommen lassen möchten. Helmut Hacker

Recht zufrieden zeigte sich auch die Polizei mit dem Faschingstreiben in Holzkirchen.

Happy-Day mit dem Einzug der Malle-Stars: In Holzkirchen ging‘s beim Faschingsumzug wieder rund. © Helmut Hacker

Haushamer Ramba Zamba im Regen

Unter dem Motto „Draußen, maskiert und freier Eintritt“ feierte die Crachia Hausham am Sonntag (19. Februar) den Faschingsendspurt am Haushamer Bahnhof. Mit dem Einzug des Fanfarenzugs, der Garden und des Prinzenpaares Anton II. und Sophie II. wurde die Party mit Bewirtung durch die Ortsvereine, Barbetrieb und Livemusik mit Tomays Spezlwirtschaft um 12.12 Uhr offiziell eröffnet. Kleine und große Faschingsnarren trotzten dem Regen und feierten bis in die Nachmittagsstunden. Judith Weber

Auch in Hausham wurde kräftig gefeiert. © Judith Weber