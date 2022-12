Mittelschule Miesbach und Lidl schließen Bildungspartnerschaft ab

Von: Sabrina Winklmaier

Freuen sich über die neue Bildungspartnerschaft (v.l.): Lidl-Verkaufsleiter Philipp Melzer, Lidl-Personalleiterin Ingrid Meixner, Rektorin Birgit Ostermeier, Lehrerin Anita Grundbacher und IHK-Bildungsberater Thomas Gebert.JPG © GB

Miesbach – Unter der Schirmherrschaft der IHK München und Oberbayern geht die Mittelschule Miesbach ihre dritte Bildungspartnerschaft ein. Die Lidl Regionalgesellschaft ist der neuer Partner.

Schülern den Einstieg ins Berufs- und Arbeitsleben erleichtern uns bestens darauf vorbereiten. Das sind die Ziele der Bildungspartner der Mittelschule in Miesbach. Bei einer Bildungspartnerschaft stellt die IHK zunächst den Kontakt zwischen interessierten Schulen und Unternehmen her. Die Möglichkeiten einer praxisnahen Berufsorientierung reichen von Berufsinfoabenden, Betriebsführungen und Praktika über Mitmach-Angebote in den Betrieben.

Interessen und Talente auf den Prüfstein stellen

Seit Kurzem ist die Lidl Regionalgesellschaft mit ihrer Filiale in Miesbach dabei. Damit ist sie die dritte Bildungspartnerschaft mit der Miesbacher Schule. Die Schüler können in der Filiale Praktika absolvieren und vor Ort erkunden, wie eine Lehre im Einzelhandel abläuft, aber auch Bewerbungstrainings und Besuch von Auszubildenden stehen auf dem Programm. Das Ziel ist ganz klar: auf die vielseitigen Ausbildungsangebote im Lebensmitteleinzelhandel aufmerksam zu machen.

„Über gemeinsame Aktivitäten mit den Unternehmen bekommen unsere Schüler einen guten Einblick, wie der Arbeitsalltag bei einem Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel aussieht und welche unterschiedlichen Ausbildungsberufe es gibt. Sie erhalten praktische Tipps für ihre Bewerbungen, können Interessen und Talente auf den Prüfstein stellen und sich für die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf beraten lassen.“, weiß Birgit Ostermeier, Direktorin der Mittelschule.

Oft warten in der Region vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten

Eine Bildungspartnerschaft hat nicht nur für die Schüler Vorteile, sondern auch für die teilnehmenden Unternehmen. Viele Schüler wissen oft nicht, welche Ausbildungsmöglichkeiten und vielfältige Unternehmen in der Region auf sie warten. Deshalb wäre es umso wichtiger, den Schülern so früh wie möglich einen Einblick in die verschiedenen Berufe zu geben, so Ingrid Meixner, Personalleiterin der Lidl Regionalgesellschaft Anzing.

„Als IHK ist es unser Ziel, das Netz von Bildungspartnerschaften in der Region sukzessive immer dichter zu knüpfen.“, sagt Thomas Gebert, Bildungsberater der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim. Laut seiner Aussage sollte jede allgemeinbildende Schule im Landkreis eigene Bildungspartnerschaften unterhalten und so die Vernetzung zwischen Unternehmen und Schülern fördern.



