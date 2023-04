Mobilfunkmast in Irschenberg: Entscheidung nicht bei Gemeinde

Dem beantragten Mobilfunkmasten in Graßau versagte der Irschenberger Gemeinderat das Einvernehmen. © Martina Fischer

Irschenberg – Gehörig Wirbel gibt es derzeit in Ischenberg wegen eines geplanten Mobilfunkmasten. Der Gemeinderat sprach sich gegen das Projekt von Vodafone aus.

Anwohneranfragen erreichten die Gemeinde Irschenberg zuerst. Dann kam der offizielle Bauantrag zur „Errichtung eines Mobilfunkmastes für das Vodafone-Mobilfunknetz mit zugehöriger Technikeinheit“ in Graßau. Dabei handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben der öffentlichen Telekommunikationsversorgung. Die Gemeinde könnte sich insofern nicht dagegen stellen, hofft jedoch einen Grund zur Ablehnung gefunden zu haben.



„Das hat uns überrannt, als wir einen Anruf von Anliegern bekommen haben, was denn da los ist“, erklärte Bürgermeister Klaus Meixner. Dann aber folgte der Antrag für die Errichtung des Mobilfunkmastes. Der soll eine Höhe von knapp vierzig Metern bei einem Durchmesser von eineinhalb Metern und eine Bodenplatte von viereinhalb auf drei Meter haben. Im nahen FFH-Gebiet befindet er sich zwar nicht, dafür aber im Hochwasserbereich HQ 100. „Deswegen kann man sagen, dass nicht garantiert ist, dass der Mast 24 Stunden am Tag zugänglich ist. So wäre der Zweck der Privilegierung nicht erfüllt, sah Bauamtsleiter Michael Fellner einen gewissen Hebel zur Ablehnung. Dabei fand er, dass der Mast aufgrund der Höhe „schon einen Eingriff“ darstelle. Entscheiden müsse aber letztlich das Landratsamt.

Bürgermeister Meixner: „Wir können es probieren.“

„Haben wir denn wirklich gewichtige Gründe, oder werden wir einfach wieder vom Landratsamt überstimmt?“, wollte Klaus Waldschütz (parteilos) wissen. Er wolle nicht, dass den Anwohnern durch ein Nein des Gemeinderats sinnlos Hoffnung gemacht werde, und die Kreisbehörde den Mast dann doch genehmige. „Wir können es probieren“, betrachtete Meixner die Ablehnungsbegründung mit einer gewissen Unsicherheit.



Ob die Gemeinde einen anderen, eventuell passenderen Standort vorschlagen könne, etwa beim Solarpark in Oberhasling, wollte Marinus Waldschütz (FWG Reichersdorf) wissen. Der vom Mobilfunkbetreiber anvisierte Ort sei möglicherweise aufgrund der nötigen Netzabdeckung genau dort gewählt, wo er beantragt wurde, vermutete Meixner. Wie weit selbiger von der Autobahn entfernt sei, wollte Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) in Hinblick Ausbaupläne wissen. Es ergaben sich 140 Meter – also kein Hinderungsgrund für den Mastbau. Im Rahmen der Etablierung von 5G solle man zumindest schauen, dass „wir mehrere Anbieter an einem Masten haben“, blickte Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) nach vorne. Eine Vielzahl solle verhindert werden.



Dem Mobilfunkmasten in Graßau versagte der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen.