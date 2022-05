Multiple Chemikalien-Sensitivität: Frau aus Landkreis Miesbach berichtet von ihrer Erkrankung

Von: Katja Schlenker

Landkreis – Viele Menschen leiden unter Multipler Chemikaliensensitivität (MCS) und wissen nichts davon. Sie leiden still. Eine Frau aus dem Landkreis Miesbach berichtet.

Am Donnerstag ist Internationaler Tag für Menschen mit Multipler Chemikaliensensitivität (MCS) sowie dem Fibromyalgie- und Chronic-Fatigue-Syndrom. Auch im Landkreis Miesbach gibt es Betroffene.



„Vor zirka zwei Jahren wunderte ich mich regelmäßig über seltsamen Putzmittelgeschmack im Mund“, erzählt eine Betroffene. Ihr Name ist der Redaktion bekannt. Ihn in der Zeitung lesen möchte sie lieber nicht. Die Frau ist 55 Jahre und lebt im Landkreis Miesbach. „Ich begann zu beobachten, dass dieses Phänomen immer in der Nähe von frisch gewaschener Wäsche oder Parfüms auftrat.“ Damals wusste sie noch nicht, dass auch ihr Gefühl von Benommenheit und ihre Konzentrationsprobleme in diesem Zusammenhang standen.



Viele wissen nicht, dass sie MCS haben

Der Tag für die chronische Erkrankung jährt sich am 12. Mai zum 29. Mal. Er wurde ins Leben gerufen, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Menschen mit MCS leben meist immer noch völlig im Abseits. Viele Patienten leiden zusätzlich unter den Begleiterkrankungen Fibromyalgie und Chronic-Fatigue-Syndrom. Weil dies wenig bekannt ist, wissen viele gar nicht, dass ihre Beschwerden einen Namen haben.

„Die Datenlage ist unklar und man darf von einer durchaus hohen Dunkelziffer ausgehen, weil MCS noch nicht flächendeckend in der Medizin wahrgenommen wird“, erklärt Mediziner Udo Böhm aus Unterwössen (Landkreis Traunstein). Eine Häufigkeit von ärztlich dokumentierten 0,5 Prozent bis zu selbst berichteten 9 Prozent für Deutschland sind möglich.

Körper kann nicht von Schadstoffen entgiften

Millionen Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr an Krankheiten, die durch Umweltbelastungen ausgelöst werden. Jeder kommt täglich mit mehr als 8.000 chemischen Stoffen in Kontakt. Bei MCS-Kranken hat das Entgiftungssystem den Kampf gegen die Schadstoffbelastungen verloren.

So entwickelt sich eine zunehmende Überempfindlichkeit gegenüber diesen Stoffen. Dabei lösen zum Beispiel bereits geringe Spuren von Duftstoffen in der Luft vielfältige Unverträglichkeitsreaktionen aus wie Atembeschwerden, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, Schwindel, Herzprobleme oder Muskelschmerzen.

MCS kann lebensgefährlich werden

Diese können leicht ausgeprägt sein, aber auch lebensgefährliche Schockreaktionen sind möglich. Beschwerden können stunden-, tage- oder wochenlang andauern. Symptomatik und Bandbreite auslösender Substanzen nehmen im Krankheitsverlauf zu. Nach den Konsensuskriterien zeichnet sich MCS dadurch aus

dass Symptome bei erneuter chemischer Exposition reproduzierbar sind

dass der Zustand der Betroffenen chronisch ist

dass Symptome durch niedrige Dosen ausgelöst werden, die vormals von der betroffenen Person toleriert wurden oder von anderen im Allgemeinen toleriert werden

dass die Symptome nachlassen oder aufhören, wenn die chemischen Auslöser gemieden werden

dass verschiedene, chemisch nicht verwandte Stoffe die Symptome auslösen sowie mehrere Organe beziehungsweise Organsysteme einer Person beteiligt sind.

MCS verändert Alltag enorm

„Ich bin zusehends empfindlicher geworden. Beschwerdeauslöser Nummer 1 sind Duftstoffe“, erzählt die Betroffene aus dem Landkreis Miesbach. „Neben Geschmacksstörungen leide ich zwischenzeitlich auch sehr unter Herzrasen, Blutdruckstörungen und Erschöpfung.“ Zur Diagnose ist die 55-Jährige letztlich über Eigenrecherche gekommen. Im Internet fand sie Informationen und eine Symptomliste, die exakt auf ihre Beschwerden passte. Schließlich fand sie auch einen Arzt mit entsprechenden Fachkenntnissen, der ihr die MCS-Diagnose bestätigte.



Seitdem hat sich ihr Alltag sehr verändert. Duftende Produkte, die sie früher auch sehr geliebt hat, sind aus dem Haushalt verbannt. Auf dem Speiseplan stehen nur noch Bio-Lebensmittel. Soziale Kontakte und Unternehmungen haben sich sehr reduziert, weil das immer einhergeht mit Duftstoffbelastungen. „Es ist lästig, ständig die Situation erklären zu müssen und zu überlegen, wie man am besten Expositionen vermeidet“, erklärt die Frau.

MCS-Selbsthilfegruppe in Rosenheim

Auch die Spontanität leidet darunter. Verträgliche Produkte müssen erst gesucht und gefunden werden. „Ein simpler Einkauf wird zur Anstrengung aufgrund der Duftstoffbelastungen von Waren, Kunden und in den Räumen“, sagt sie. „Ich bin noch berufstätig, was vielen MCS-Kranken gar nicht mehr möglich ist. Aber es kostet mich viel Kraft und ich brauche immer längere Erholungsphasen.“

Kraft finden Betroffene unter anderem in MCS-Selbsthilfegruppen, wo sie sich untereinander austauschen können, ohne sich und die Krankheit immer wieder erklären zu müssen. Einen solchen Treff gibt es auch im Nachbarlandkreis Rosenheim. Weitere Infos dazu sind unter www.mcs-rosenheim.de zu finden. ksl