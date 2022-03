Musikkapelle Niklasreuth wählt neuen Vorstand und neuen Dirigenten

Der neu- beziehungsweise wiedergewählte Vorstand der Musikkapelle Niklasreuth: (v.l.) Peter Kaffl (Zweiter Dirigent und Dirigent der Jugendkapelle), Andreas Sandbichler (Zweiter Vorstand), Peter Desl (vormals Erster Dirigent), Peter Atzl (Kassier), Sepp Bernöcker (neuer Erster Dirigent), Margarete Stöger (Schriftführerin) und Christian Juffinger (Erster Vorstand). © GB

Irschenberg – Einen neuen Dirigenten hat die Musikkapelle Niklasreuth. Sepp Bernöcker übernimmt von Peter Desl.

Die Musikkapelle Niklasreuth hat in ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung eine neue musikalische Führung gewählt. Sepp Bernöcker übernimmt das Amt des Ersten Dirigenten von Peter Desl, der sich nach 16 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.



Eigentlich war für das Frühjahrskonzert 2022, das am Samstag 12., beziehungsweise Sonntag, 13. März, stattfinden sollte, eine offizielle Stabübergabe geplant, was aber zum dritten Mal wegen der Corona-Pandemie so nicht durchführbar ist. Der wiedergewählte Erste Vorstand Christian Juffinger will dies aber sobald als möglich in einem passenden Rahmen nachholen, teilt die Musikkapelle mit. Weitere Posten wurden neu- beziehungsweise wiedergewählt:

Zweiter Dirigent sowie Dirigent der Jugendkapelle ist ab sofort Peter Kaffl und Zweiter Vorstand Andreas Sandbichler.

Kassier Peter Atzl, Schriftführerin Margarete Stöger und der Erste Vorstand Christian Juffinger wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Musikkapelle Niklasreuth wurde 1850 von einem namentlich nicht mehr bekannten Schulmeister gegründet. Als offizielles Gründungsdatum gilt jedoch das Jahr 1854, weil da der Schlosserbauer Josef Bauer als Mitbegründer genannt wird. Weitere Infos gibt es online unter www.musikkapelle-niklasreuth.de. ksl