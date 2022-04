Kreis- und Gemeinderäte aus Miesbach bereiten sich auf MVV-Beitritt vor

Kreis- und Gemeinderäte aus dem Landkreis Miesbach informierten sich in Fürstenfeldbruck über den ÖPNV. © SPD

Landkreis – 2023 soll der Landkreis Miesbach dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV beitreten. Um sich darauf vorzubereiten, ging es jüngst nach Fürstenfeldbruck.

Welche Stellschrauben müssen im Landkreis Miesbach gedreht werden, damit es für alle Bürger attraktiv wird, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu nutzen? Wie können die Takte der Busverbindungen verdichtet werden? Welche Tarifstrukturen werden von Bürgern angenommen? Was unterscheidet das Anruf-Sammel-Taxi (AST) von einem Ruftaxi? Wichtige Fragen, mit denen sich die Kommunalpolitiker im Hinblick auf den für 2023 geplanten MVV-Beitritt des Landkreises befassen.



Auf der Suche nach Antworten unternahm die SPD-Kreistagsfraktion eine Informationsfahrt zum Landratsamt Fürstenfeldbruck. Dort wurde der Aus- und Umbau des Verkehrssystems bereits 1998 begonnen und wird bundesweit als gelungen sowie fortschrittlich gelobt, teilt die Fraktion mit.

In einer Präsentation erläuterte Hermann Seifert, Leiter der Stabstelle Öffentlicher Personennahverkehr, die schrittweise Entwicklung der Verkehrsangebote hin zu einem lernenden Baukastensystem. Im Anschluss konnten die anwesenden Kommunalpolitiker eine Stunde lang Fragen stellen.

Die Miesbacher SPD-Kreisrätin Christine Negele bedankt sich bei Hermann Seifert, Leiter der Stabstelle Öffentlicher Personennahverkehr im Landratsamt Fürstenfeldbruck. © SPD

Da neben den Mitgliedern der SPD-Kreistagsfraktion auch zwei Kreisrätinnen der Grünen und die zwei Kreistagsmitglieder der ÖDP sowie SPD-Gemeinderäte aus Bad Wiessee, Otterfing und Valley, ebenso wie Andrea Ladewig, die neue Leiterin der Stabstelle Öffentlicher Personennahverkehr im Landratsamt Miesbach, mitgekommen waren, entspann sich ein reges Gespräch, in dem die Gegebenheiten in beiden Landkreisen verglichen wurden, resümiert die SPD.

„Mit Staunen vernahmen die Gäste, dass der Landkreis Fürstenfeldbruck durch die Verknüpfung von Bahn, Bus und Ruftaxi einen ÖPNV anbietet, der auch in den dünn besiedelten Gebieten 24 Stunden am Tag genutzt werden kann“, heißt es in einer Mitteilung Dabei wurden laut SPD-Fraktionssprecherin Christine Negele einige wichtige Grundsätze wie die Notwendigkeit eines einheitlichen Tarifsystems für alle Verkehrsmittel, aber auch eine regelmäßige Weiterentwicklung des Nahverkehrswegeplans deutlich. ksl