MVV im Landkreis Miesbach: Tarif und Fahrplan ab 10. Dezember wirksam

Teilen

ÖPNV soll einfacher und meist auch günstiger werden: Mit dem Beitritt des Landkreises zum MVV wird es ab 10. Dezember für Bahn und Bus einheitliche Tarife und Fahrpläne geben. (Symbolbild) © Sandra Hefft

Landkreis – Im März 2019 wurde der Beitritt des Landkreises Miesbach in den MVV auf die Schiene gesetzt. Der Kreistag schloss diesen Prozess nun einstimmig ab.

Landrat Olaf von Löwis (CSU) richtete am Mittwoch (23. Februar) im Kreistag eingangs das Wort an seine Vorgänger Wolfgang Rzehak (Grüne) und das ehemalige Kreistagsgremium: „Ihr habt 2019 eine weitsichtige Entscheidung getroffen, die wir jetzt zum erfolgreichen Abschluss bringen dürfen.“ Das, so ist von Löwis überzeugt, wird ein erster großer Schritt zur Reduzierung des Straßenverkehrs im Landkreis.

Im Anschluss informierte Mobilitätsentwicklerin Andrea Ladewig über die historische Entwicklung, Fahrpläne und Kosten. Von Gesamtkosten muss der Landkreis zehn Prozent übernehmen, den Rest übernimmt der Freistaat Bayern. In Zahlen sind das für Miesbach einmalig 220.500 Euro und über die nächsten fünf Jahre jeweils 983.500 Euro. Danach sollen alle Kosten durch den Freistaat übernommen werden.

„Wir sehen uns als Dienstleister für den Landkreis auf dem Weg zu einem Tarif, einem Fahrplan und einem Netz“, erklärte Markus Haller, Bereichsleiter Konzeption beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Wie Ladewig sagte, muss dieser Rahmen nun gefüllt werden: „Dazu brauchen wir weiterhin starke regionale Verkehrsunternehmen.“

Eine Taktverdichtung im Schienenverkehr gibt es laut Ladewig mit dem MVV-Beitritt nicht: „Das Schienennetz gibt das nicht her und dessen Ausbau liegt in Händen des Freistaates, wir können nur bei den Buslinien agieren.“ Zwar sollen mit wenigen Ausnahmen die Tickets günstiger werden, der Wegfall des in vielen Gemeinden beliebten Seniorentickets bereitete einigen Kreisräten aber Bauchschmerzen. Solche Sondertarife sind wegen des Grundsatzes der Tarifeinheitlichkeit im MVV nicht zulässig.

Christine Nägele (SPD) ging einen Schritt weiter und forderte die Tarifgestaltung insgesamt sozialverträglicher zu gestalten: „Könnte das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende nicht auch Sozialleistungsempfängern zugänglich gemacht werden?“ CSU-Fraktionssprecher Christian Köck hob das positive Signal des Beitrittes hervor, wünschte sich aber ebenfalls eine Nachjustierung beim Seniorenticket. Wie von Löwis zusagte, sei er zuversichtlich, dass in den dazu laufenden Gesprächen „eine kreative Lösung“ gefunden werden kann.

Mit MVV-einheitlichen Tarifen und Fahrplänen erhofft sich FW-Fraktionsvorsitzende Birgit Eibl dem Verkehrskollaps etwas entgegenzusetzen: „Ein wichtiger Schritt, damit Mobilität auf mehrere Schultern verteilt wird.“ Auch nach Überzeugung von Olaf Fries (ÖDP) sei das Verkehrsproblem nur als kombinierter Umweltverbund verschiedener Verkehrsmittel lösbar: „Ein einheitlicher Tarif ist da schon viel wert.“ Bei der Schaffung von Kombi-Angeboten sagte Haller Unterstützung zu: „Als MVV haben wir bereits einen guten Erfahrungsschatz.“ Mehr als Startschuss denn als Meilenstein für den ÖPNV stufte Cornelia Riepe (Grüne) den Beschluss ein: „Positiv ist, dass wir im Zeitplan geblieben sind und alle an einem Strang gezogen haben. Jetzt müssen wir aber mit ganzer Energie dabeibleiben.“

Jens Zangenfeind (FWG) sieht in dem Beitritt noch nicht den alleinigen Durchbruch beim ÖPNV, dafür aber Geld in die Hand zu nehmen und auf Unterstützung des MVV zu setzten sei „richtungsweisend“. Dass die Nutzung des MVV-Angebots nur mit ausreichend Parkplätzen an allen Haltestellen attraktiv wird mahnte Josef Lechner (CSU) an: „Ohne wird es nicht gehen.“ Weil neben Miesbach auch der Nachbarlandkreis Bad Tölz/Wolfratshausen den MVV-Beitritt besiegelt hat, hatte dazu Robert Wiechmann (Grüne) neben lobenden Worten den Spruch des Tages parat: „Zumindest muss aus Holzkirchner Sicht ab Dezember eigentlich kein Tölzer mehr zum Parkplatz am Holzkirchner Bahnhof fahren.“



Wenig überraschend fiel schließlich der mit Applaus gekrönte Beschluss einstimmig aus, dass der Landkreis Miesbach mit Wirkung zum 10. Dezember 2023 Gesellschafter der MVV GmbH werden soll. Helmut Hacker