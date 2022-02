Nach Corona-Pause: Waitzinger Keller in Miesbach legt wieder los

Von: Fridolin Thanner

Das Musical „Schneewittchen“ verspricht mit märchenhaften Kostümen und fantasievoll illuminierten Bühnenelementen am 1. April beste Unterhaltung im Waitzinger Keller in Miesbach. © PR/Böhme

Miesbach – Der Waitzinger Keller in Miesbach startet nach langer Corona-Pause ab März wieder mit einem neuen Programm.

Bund und Länder lockern die Corona-Beschränkungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bereits am Tag zuvor einige Erleichterungen verkündet. Auch Veranstaltungen und Kultur sind wieder einfacher und mit mehr Besuchern durchführbar. Bis sich im Waitzinger Keller in Miesbach aber wieder die Vorhänge heben, dauert es noch ein bisschen. „Ab März kehrt wieder kulturelles Leben ein“, erklärt Isabella Krobisch, Leiterin des Miesbacher Kulturzentrums.

Zuletzt war immerhin ein wenig Kultur geboten: Eine Ausstellung war im Waitzinger Keller zu sehen. In gut einem Monat heißt es dann: „Wir spielen wieder!“ Der Betrieb startet aber erst einmal nur mit Proben: Das Freie Landestheater Bayern, dessen Stammhaus der Waitzinger Keller ist, arbeitet an seiner Neuproduktion „Das Land des Lächelns“.

Anatevka im Waitzinger Keller

Wegen der vielen corona-bedingten Verschiebungen findet die Premiere allerdings nicht gleich im Anschluss, sondern erst Ende Mai in Miesbach statt. „Zuerst gilt es, die viermal verschobene Vorstellung von Anatevka nachzuholen“, erklärt Krobisch. Dafür hebt sich der Vorhang im Festsaal am Sonntag, 20. März. Karten sind jedoch nicht mehr zu haben, weil die Auslastungsgrenze von 75 Prozent für Kulturveranstaltungen bereits erreicht ist.

Dieses Maximum wird vorerst aber nicht weiter ausgeschöpft. „Bei allen anderen Veranstaltungen sind Saalpläne mit 50-prozentiger Belegung vorgesehen, um dem Abstandsbedürfnis der Besucher gerecht zu werden“, teilt Krobisch mit.

Ab Ende März wieder Normalbetrieb

Ab Ende März soll wieder Normalität einkehren – zumindest was die Programmgestaltung und das Angebot im Waitzinger Keller angeht. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung an Veranstaltungen – von Abenteuervorträgen über Konzerte bis hin zu Kabarett.

So präsentiert Journalistin Marlies Czerny gemeinsam mit ihrem Lebens- und Seilpartner Andreas Lattner am 24. März ihre preisgekrönte Live-Reportage „4.000 erleben – auf die 82 höchsten Gipfel der Alpen“. Von der „Faszination Grönland“ berichtet Profi-Abenteurer Stefan Glowacz, den „Steinschlag, Todesangst und Dankbarkeit“ begleitet haben, am 3. April in einer Multivision.

Veranstaltungen für Kinder

Der Nachholtermin des Kellerbrettls mit dem Ensemble „Kreuzberg“ findet am 26. März statt. Neu sind „Tastenreisen und Saitensprünge“ der Harfenistin Stefanie Polifka, die am 31. März gemeinsam mit Marita Matschke am Klavier Kammermusik vom Feinsten verspricht. Die Künstlerinnen lernten sich als Stipendiatinnen der internationalen Yehudi-Menuhin-Stiftung „Live Music Now“ kennen. In Miesbach präsentieren sie Werke von Edvard Grieg, Georg Friedrich Händel, Claude Debussy und Fréderic Chopin.

Das gesamte Programm und aktuelle Hinweise sowie Infos zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.waitzinger-keller.de.

„Endlich gibt es auch wieder Kinderveranstaltungen“, freut sich Krobisch. Am 1. April präsentiert das Theater Liberi mit „Schneewittchen“ ein Musical mit märchenhaften Kostümen und fantasievoll illuminierten Bühnenelementen. Die Sternschnuppe-Künstler Margit Sarholz und Werner Meier laden am 9. April zu „Abenteuerlieder aus dem Koffer – von Brenz-Beißern, Regenpiraten und Disco-Knödeln“ ein. Beide Termine sind für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Bananafishbones live and unplugged

Den lange verwaisten Waitzinger-Keller-Saal rocken am 2. April die Bananafishbones live und unplugged. Eine ganz andere Weltsicht vertritt Kabarettist Helmut Schleich, wenn er am 7. April in seinem Programm „Kauf du Sau!“ der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe rückt.

Vom 7. April bis 29. Mai zeigt Thomas Schwob seine Fotoausstellung „The Tewkesbury Cotswold Region“. Als Englischlehrer an der Realschule Miesbach organisiert er seit vielen Jahren mit seiner Kollegin Susanne Weidringer den Schüleraustausch mit der Cotswold School in Bourton-on-the-Water im County Gloucestershire. Bei dieser Gelegenheit sind bezaubernde Schwarzweißfotografien dieser Landschaft entstanden. ft