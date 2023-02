Nach Unfallflucht mit Verletztem in Miesbach: THW setzt Auto fest

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Miesbach. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Miesbach – Am Dienstag kam es in Miesbach zu einem Unfall. Dabei wurde ein 16-Jähriger aus Schliersee verletzt. Das THW suchte das beteiligte Auto.

Am Dienstag (14. Februar) kam es gegen 18.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Miesbach.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer, an dessen Wagen spanische Kennzeichen angebracht waren, verließ den Parkplatz der Verbrauchermärkte am Windfeld. Er überquerte die Straße „Am Windfeld“, um auf die Oskar-von-Miller-Straße einzubiegen.

„Dabei übersah er einen 16-jährigen Schlierseer mit seinem Moped, der in Richtung Kreisverkehr fuhr“, erklärt die Polizei Miesbach. Der Schlierseer hatte keine Möglichkeit auszuweichen und fuhr gegen die hintere linke Seite des Wagens.

Der 16-Jährige kam er zu Fall und zog sich Prellungen zu. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Autofahrer setzte seine Fahrt laut Polizeibericht „unbeirrt in die Oskar-von-Miller-Straße fort“.

THW sucht Auto

Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und versuchten, dem flüchtenden Fahrer zu folgen. Er wurde jedoch zunächst aus den Augen verloren. Mitglieder des THW hörten von dem Verkehrsunfall, suchten die Straßen ab und fanden das Fahrzeug schließlich.

„Bis zum Eintreffen der Polizei setzten sie das Fahrzeug mit einem Lkw fest“, berichtet die Polizei. Der Fahrer war da nicht mehr vor Ort. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und ließ es abschleppen.

Gegen 22 Uhr meldete sich bei der Polizei ein Mann, der in der Nähe in einem Personalhaus wohnt, weil er sein Auto vermisse.

„Auf Vorhalt gab er an, keinen Unfall bemerkt zu haben“, erklärt die Polizei. Die erforderlichen Daten konnten so erhoben und die Vernehmung durchgeführt werden. Der Schaden an seinem Pkw ist nur gering.