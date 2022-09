Rodelstar Natalie Geisenberger ist jetzt Bayerische Botschafterin des Sports

Von: Fridolin Thanner

Natalie Geisenberger ist eine von fünf Bayerischen Botschaftern des Sports. Mit ihr wurden in München Anna Schaffelhuber (vorne), Lothar Matthäus (r.), Felix Neureuther und Anne Haug (nicht auf dem Foto) von Markus Söder (2.v.r.) und Joachim Herrmann (l.) ernannt. © Sebastian Widmann/Bayerische Staatskanzlei

Miesbach – Natalie Geisenberger ist jetzt „Bayerische Botschafterin des Sports“. Zusammen mit vier weiteren erfolgreichen Sportlern wurde die Rekord-Olympiasiegerin aus Miesbach ernannt.

Sie werde „versuchen, meine Stimme zu nutzen und Ideen umzusetzen“, versprach Rodelstar Geisenberger auf ihrer Facebook-Seite.

Neben der sechsfachen Olympiasiegerin Geisenberger ernannten Ministerpräsident Markus Söder und Sport- und Innenminister Joachim Herrmann Anne Haug, Anna Schaffelhuber, Lothar Matthäus und Felix Neureuther zu Bayerischen Sport-Botschaftern. Sie seien herausragende Spitzensportler mit Vorbildfunktion, lautete eine Würdigung.

„Sport bewegt und verbindet“, sagte Söder und nannte die neuen Botschafter „außergewöhnliche Persönlichkeiten“. Weiter lobte der Ministerpräsident: „Sie faszinieren und sind Vorbilder für Generationen von Menschen. Durch ihre Erfahrungen und Kontakte sollen sie den Sport in Bayern weiterentwickeln. Sport gehört zum bayerischen Lebensgefühl. Der Breitensport und die Sportvereine leisten hier Großartiges.“

Sportminister Herrmann ergänzte: „Unsere Bayerischen Botschafter und Botschafterinnen des Sports werden künftig in besonderer Weise die positiven Werte des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen, wie etwa Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen sowie Fairness, Respekt und Teamfähigkeit. Sie geben dem bayerischen Sport nach außen ein Gesicht, sind wichtige Ansprechpartner und tragen die Anliegen des Sports an die Staatsregierung heran.“

Als Bindeglied sollen die Bayerischen Botschafter des Sports darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den Verbänden und Vereinen stärken und unterstützen. Herrmann freut sich, dass mit den fünf Botschaftern herausragende Repräsentanten und Vorbilder aus den unterschiedlichsten sportlichen Bereichen gewonnen wurden: „Das ist außerordentlich wichtig. Denn besonders unsere Leistungssportlerinnen und Leistungssportler motivieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ihnen im Breiten- oder Wettkampfsport nachzueifern.“

In den kommenden vier Jahren sind nun Geisenberger und Co. ehrenamtlich als Bayerische Botschafter des Sports unterwegs. „Für die Kinder, für die Vereine, für Inklusion“ und vieles mehr, kündigt Geisenberger an.