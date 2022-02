Mehr Blühflächen: Projekt „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“ geht weiter

Streifenweises Auffräsen schafft Licht und Platz für die Keimlinge lichtliebender Wiesenarten. © LPV

Landkreis – Das Projekt „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“ der Initiative „Natürlich Bayern“ endet bald. Doch der Landschaftspflegeverband Miesbach macht weiter.

Das Projekt „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“ der Initiative „Natürlich Bayern“ geht 2022 zu Ende. Der Anfang für mehr blühende Flächen im Landkreis ist gemacht. Damit die Maßnahmen nun wirken, ist es entscheidend, dass die entstandenen Lebensräume richtig gepflegt werden. Der Landschaftspflegeverband unterstützt dabei.



Insektenfreundliche Wiesen im ganzen Landkreis – das ist das Ziel des Projekts „Miesbacher Wiesen schaffen Vielfalt“. Seit 2020 arbeiten Landwirte und Kommunen mit dem Landschaftspflegeverband Miesbach (LPV) daran, neue insektenfreundliche Säume und Wiesen entstehen zu lassen.

Rückgrat für wirksamen Schutz

Artenreiche Wiesen wiederherzustellen, bildet das Rückgrat für wirksamen Schutz der Insekten. Eine Hauptursache für deren Rückgang in den vergangenen 30 Jahren ist der Verlust von artenreichem Grünland, weil dieses zum Beispiel in Acker umgewandelt, überdüngt, nicht mehr bewirtschaftet oder aufgeforstet wird.

Durch geeignete Techniken wie Mähgutübertragung oder spezielle Wiesenkopierverfahren können die selten gewordenen Pflanzenarten wieder zurück auf die Flächen gebracht werden.



Spezielle Bürstmaschine im Einsatz

Im Projekt des LPV war eine spezielle Bürstmaschine im Einsatz, mit der Samen aus verschiedenen artenreichen Wiesen im Landkreis eingesammelt wurden. Interessierte Landwirte und Bauhöfe versuchten dann die Artenvielfalt mit dem so geernteten Saatgut auf ihre Flächen zu übertragen.

Im April 2022 geht das Projekt nun zu Ende. „Einiges haben wir schon erreicht. Die Einsaat war aber nur die Initialzündung. Jetzt geht es darum, die Bestände zu entwickeln“, sagt Barbara Krogoll vom LPV Miesbach. „Es dauert einige Jahre, bis sich die gewünschten Arten wirklich durchgesetzt haben.“



LPV gibt Tipps für insektenfreundliche Lebensräume Es gilt fast immer: Weniger ist mehr. Insekten bevorzugen weniger dicht bewachsene Bestände. Sie brauchen lückige Säume mit offenen und besonnten Bodenstellen, das heißt Standorte mit weniger Humusauflage. Für den Winter sollten ungemähte Bereiche stehen bleiben, weil die Insekten nur dann notwendige Rückzugsbereiche finden. Insektenfreundliche Lebensräume zeichnen sich durch wenig Schatten, Verfilzung und vor allem einen weniger dichten Aufwuchs aus. „Für eine artenreiche Blumenwiese ist die beste Zeit für eine erste Mahd im Jahr dann, wenn die Blüten zu welken anfangen. Das sieht man bei Margeriten an braunen Flecken auf den weißen Strahlenblüten“, erklärt Barbara Krogoll vom LPV Miesbach. „Wenn das Mahdgut danach noch ein paar Tage auf der Fläche liegen bleibt, können die Samen in der Zeit nachreifen und abfallen.“ Nicht jedes Jahr ist gleich. Wie sich der Bestand entwickelt, hängt auch von Wind und Wetter im Jahresverlauf ab. Eine besonders nasse Witterung im Frühsommer fördert zum Beispiel oft das Wachstum der Gräser derart stark, dass es besser ist, früher zu mähen, um die Gräser gezielt zu schwächen – also schon Mitte bis Ende Mai. Lichtbedürftige Rosettenpflanzen erhalten dann wieder mehr Licht und einen Konkurrenzvorteil, erklärt die Expertin.

Der Expertin zufolge kommt es auf die richtige Pflege an. Dabei berät der LPV alle Beteiligten auch nach Projektende. Was zu beachten ist, zeigen die begonnenen Beispiele.

In Irschenberg ist die Kopie einer bunten Wiese mit viel Hornklee, Leimkraut und Wiesenflockenblumen gelungen. Der neu angelegte Bestand sei noch sehr lückig, was aber gut so sei, weil die gewünschten Rosettenpflanzen vor allem anfangs viel Platz und Licht brauchen. Außerdem würden offene Bodenstellen und locker verteilte Blüten besonders gerne von Hummeln angeflogen. Entscheidend für das Gelingen war, dass die Ansaat auf einem mageren Standort erfolgte. Dafür wurde die bestehende Grasnarbe abgezogen und ein feinkiesiges Saatbett ohne Humusauflage hergestellt. Damit die Ansaat schon im ersten Jahr schön bunt aussieht, wurde in das verwendete Bürstgut zusätzlich eine einjährige Samenmischung mit Kornblumen- und Klatschmohn beigemischt.



Beispiele aus dem Landkreis Miesbach

In Waakirchen stammte das Bürstgut, um Zierrasen in Blumenwiesen umzuwandeln, aus einer wunderbaren Margeritenwiese bei Thannried. Damit die starkwüchsigen Gräser die Blumen nicht überwuchern, waren nach der Ansaat mehrere sogenannte Schröpfschnitte nötig. Schließlich entstanden auf mehreren kleinen Flächen unterschiedliche Wiesenlebensräume. Klein – aber jeder Quadratmeter zählt, resümiert der LPV.



Westlich von Festenbach entschied man sich bei einer größeren Projektfläche dafür, die Arten streifenweise anzureichern. Mit einer Umkehrfräse wurden die Saatbetten auf mehreren Streifen vorbereitet und wurde darauf das Saatgut aus einer nahegelegenen artenreichen Wiese angesät. Die Zielvegetation entwickelt sich schnell. „Auf den Saatstreifen sind schon viele Keimlinge und Rosetten erkennbar“, erklärt Barbara Krogoll als Projektbetreuerin. „Es wird spannend, wie das Ganze sich in den nächsten Jahren entwickelt.“



Insektenfreundliche Blumenwiese entwickeln

Zudem sei es wichtig, das Potenzial eines Bestands zu beurteilen sowie Tier- und Pflanzenarten in noch vorhandenen Lebensräumen zu fördern. „Entwicklung ist besser als Neuanlage“, sagt die Expertin. Wenn noch typische Wiesenarten wie Schafgarbe, Frauenmantel, Hornklee, Bibernelle oder Wiesenflockenblume vorkommen, genüge es, die Pflege gezielt anzupassen, um eine insektenfreundliche Blumenwiese zu entwickeln. „Mit einfachen, aber den richtigen Pflegemaßnahmen – vor allem in Bezug auf Zeitpunkt und Art der Mahd – lässt sich die Entwicklung des Pflanzenbestands sehr gut lenken“, erläutert Mathias Fischer vom LPV.

Der Landschaftspflegeverband Miesbach unterstützt und berät Beteiligte dabei auch weiterhin und hofft auf eine entstehende Artenvielfalt. ksl