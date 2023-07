„Verkaufsverkehr der reine Wahnsinn“

Nein zum Neubau einer Fischerei direkt am Schliersee

Hier auf der Landzunge neben dem Schlierseer Strandbad wird vorerst keine Fischerei entstehen. © Judith Weber

Schliersee – Der Marktgemeinderat Schliersee kassierte das vorangegangene Ja des Bauausschusses zum Neubau einer Fischerei mit Verkauf und Bootshaus am See.

Während im Schlierseer Bauausschuss das Ergebnis noch knapp für den Neubau einer kleinen Fischerei mit Verkauf, Verarbeitung und Bootshaus ausging, entschied sich der Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung deutlich dagegen.

Es gibt einen Bebauungsplan, der bereits heute eine Bebauung auf dem Spitz nördlich des Standbades zulässt. „Für einen Kiosk mit kleinem Biergarten“, erklärte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer. Antragsteller des Vorhabens ist die Fischerei Schliersee, Eigentümer des Grundstücks der Touristik-Verein Schliersee und planen soll das Gebäude für Verkauf und Verarbeitung von Fischen mit rund 80 Quadratmetern, Johannes Wegmann, Architekt und Vorsitzender des Touristik-Vereins.



Das Team der Fischerei Schliersee rund um Lukas Müller betreibt mit viel Leidenschaft und Engagement seit 2019 den Fisch-Laden gleich neben dem Rathaus. Kamen die heimischen Fische anfangs ausschließlich aus Quellteichen in der Gegend, betreiben die Fischer im Auftrag der Pächtergemeinschaft (Fischerei­verein Miesbach-Tegernsee und Schliersee) nun auch die Netz­fischerei im Schliersee. Deshalb wollen sie zusätzlich ein Bootshaus am Schlierseeufer bauen.

Schnitzenbaumer weiß, dass das Vorhaben nicht ganz unkritisch gesehen wird, hält es aber für grundsätzlich begrüßenswert. „Das sind die Leute, die unsere Wirtschaft am Leben erhalten“, sagte er und würde sich wünschen, dass man jungen Unternehmer fördert und unterstützt. In der Diskussion am Ratstisch wurde schnell deutlich, dass die Gemeinderäte die Leistung der Fischer anerkennen, sich aber die meisten im Gremium eine Fischerei an dieser Stelle direkt am Seeufer nicht vorstellen können und wollen.

„Verkaufsverkehr der reine Wahnsinn“

Beispielsweise sehen sie ein Problem bei Notfall-Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst und dem Einsetzen von Rettungsbooten oder auch mit den Parkplätzen. „Und mit dem Strandbad haben wir eh schon Parkplatzprobleme“, sagte Jürgen Höltschl (CSU). Auch für Gerhard Waas (Grüne), der in der Bauausschusssitzung noch für die Änderung des Bebauungsplans gestimmt hatte, wäre nach einer Ortsbesichtigung „ein Verkaufsverkehr der reine Wahnsinn“ an dieser Stelle. Wolfgang Mundel (CSU) will an dieser tollen Lage am See keinen Gewerbebetrieb bauen lassen. Zumal er recherchiert hat, dass der Bebauungsplan damals eigentlich als Erweiterung des Strandbades genehmigt wurde.

Mit 13 Gegenstimmen entschied sich der Schlierseer Gemeinderat gegen eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans. Judith Weber