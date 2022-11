Neuer Aufsichtsrat der Raiffeisenbank im Oberland

Von: Sabrina Winklmaier

(v. l. n. r.) Manfred Klaar, Johannes Paul, Franz Xaver Schöttl (neuer Aufsichtsratsvorsitzender), Manfred Gasteiger, Hansjörg Hegele (Vorstandsvorsitzender) der Raiffeisenbank im Oberland © GB

Landkreis – An der Spitze des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank im Oberland hat es einen Wechsel gegeben. Neu im Gremium ist ein Miesbacher Unternehmer.

Der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank im Oberland steht unter neuer Leitung. Nach 33 Jahren, 29 davon als Vorsitzender, legte der frühere Bürgermeister von Fischbachau, Josef Lechner, sein Amt nieder. Auch sein langjähriger Kollege im Aufsichtsrat, Jakob Gilgenreiner, wurde nach 34 Amtsjahren vor Kurzem mit ihm verabschiedet.

Neuer Vorsitzender ist der 61-jährige Verwaltungsfachwirt und zweite Bürgermeister von Lenggries, Franz Schöttl. Er ist bereits seit 2003 Mitglied des Aufsichtsrats und war davor, seit 2021, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. „Er verfügt somit über langjährige Erfahrungen in bankspezifischen Themen, wie auch bereits in der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsratskollegen“, teilt die Raiffeisenbank im Oberland mit. Zur neuen Stellvertreterin wurde Emma Baumgartner aus Sachsenkam gewählt. Die 57-jährige Finanzwirtin und Prokuristin der Baumgartner GmbH & Co KG ist seit 2015 im Gremium.

„Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Franz Schöttl und Emma Baumgartner in deren neuen Funktionen“, fasst Hansjörg Hegele, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank, zusammen. Weiter erklärt er: „In Zeiten großer Herausforderungen kommt dem Aufsichtsrat eine besondere Verantwortung zu. Mit dem neuen Duo hat das Gremium weiterhin profunde Kenner der Region an seiner Spitze.“ Neu im Aufsichtsrat ist der 38-jährige Informations- und Telekommunikations-Systemelektroniker und Geschäftsführende Gesellschafter der cbo GmbH, Matthias Brandl aus Miesbach.

„Ein gutes Händchen für diese verantwortungsvolle Aufgabe“

Für Lechner und Gilgenreiner fand Hegele zum Abschluss noch einmal dankende und lobende Worte im Namen aller Mitglieder, Vertreter und Mitarbeiter: „Euer Engagement und euer Vertrauen waren über all die Jahre vorbildlich und ehrt uns sehr.“

Dem neuen Vorsitzenden und dem aktuellen Aufsichtsrat wünscht Hegele „ein gutes Händchen“ für die verantwortungsvolle Aufgabe mit dem klaren Ziel, die Raiffeisenbank im Oberland weiterhin zukunftsträchtig auszurichten und zu begleiten. Im Team mit den Kollegen und im engen Austausch mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Manfred Gasteiger, Manfred Klaar und Johannes Paul wolle man weiterhin nachhaltig wirtschaften, Risiken klug steuern und den Erfolgskurs weiter fortsetzen.