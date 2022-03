Neuer Bahnhofsvorplatz in Hausham: Finale Abstimmung im Gemeinderat

Neben dem integrierten Wasserlauf an den Sitzelementen wird auf dem neuen Bahnhofsvorplatz auch ein Trinkwasserbrunnen im Bereich des Hauptplatzes gebaut. © Büro NRT

Hausham – Der Bahnhofsvorplatz in Hausham wird neu gestaltet und bekommt einen Trinkbrunnen. Nicht alle im Gemeinderat finden das gut.

Die Haushamer Gemeinderäte haben es sich mit Brunnen und Wasserspiel am neuen Bahnhofsvorplatz nicht leicht gemacht. Erneut hat Stadtplaner Markus Türk vom Büro NRT deswegen dem Gremium in der jüngsten Sitzung die neuesten Vorschläge unterbreitet. Für die Kaskaden in den Sitzstufen hatte es bereits in der Januarsitzung übereinstimmend viel Lob und praktisch grünes Licht gegeben. Wenn auch nicht einstimmig wurde nun zudem beschlossen, einen Trinkwasserbrunnen zu bauen.



Nach kurzweiligen Diskussionen um einen Enten-Brunnen in den vergangenen Sitzungen stellte Türk den Gemeinderäten nun die aktualisierten Vorschläge für einen Trinkbrunnen in Form einer schlichten und praktisch vor Vandalismus sicheren Granitstele vor. Aus ihr soll mittels einer Sensortaste sowie einer mit Zeitschaltuhr versehenen Spülung ein Strahl reinsten Trinkwassers sprudeln.

Trinkbrunnen am Kiosk oder am Hauptplatz

Als Standort schlug der Planer den Bereich am Kiosk oder am Hauptplatz vor. Die Kosten bezifferte Türk für die Hauptplatzvariante auf rund 22.500 Euro. Beim Kiosk kämen rund 4.000 Euro drauf, weil dorthin eine zusätzliche Verrohrung nötig wäre.

Georg Eham (parteilos) blieb bei seiner Ablehnung: „Das ist hygienisch aufwendig und müsste meines Erachtens nicht sein.“ Der gleichen Meinung war Tom Leidgschwendner (CSU), der bezweifelte, dass der Trinkbrunnen viel genutzt werde: „Der Hauptrad­weg verläuft nicht durch den Ort, sondern entlang der Schlierach. Das Geld könnten wir sinnvoller ausgeben.“

Strom und Trinkwasser bei Events

Bürgermeister Jens Zangenfeind erinnerte an die Fördermittel: „Wenn wir den Trinkbrunnen gleich bauen, bekommen wir um die 60 Prozent aus der Städtebauförderung. Wenn wir später nachrüsten wollen, kostet es ein Vielfaches.“



Vom Beschluss unabhängig ist die Versorgung mit Strom und Trinkwasser bei Veranstaltungen auf dem neuen Platz. Wie Türk auf Anfrage von Thomas Danzer (SPD) sagte, sind dafür ohnehin zwei separate Anschlusskästen vorgesehen. Mit einer dann doch deutlichen Mehrheit sprachen sich die Gemeinderäte schließlich für den Bau eines Trinkwasserbrunnens im Bereich des Hautplatzes und der Kaskaden aus. hac