Neuer Energie-Monitor zeigt Bürgern Stromproduktion und -verbrauch an

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Überzeugt vom Energie-Monitor: Alexander Usselmann (l.) vom Bayernwerk und Bürgermeister Klaus Meixner. © GB

Irschenberg – Die Gemeinde Irschenberg hat seit Kurzem den Überblick – und zwar über die Energieversorgung. Möglich ist das mit einem innovativen Online-Tool von Bayernwerk.

Das neue Programm analysiert die aktuelle Energiebilanz aus Energieerzeugung und -verbrauch vor Ort. „Der Energie-Monitor gibt detaillierten Aufschluss über die eigene Produktion und den Verbrauch von Strom. Wer auf Kurs bleiben will, braucht vor allem eines: Transparenz der Energiebilanz“, erklärt Alexander Usselmann, Kommunalbetreuer bei der Bayernwerk Netz, beim Termin im Irschenberger Rathaus.



Bürgermeister Klaus Meixner freut sich über den neuen Energie-Monitor: „Wir sind stolz darauf, dieses Instrument zu nutzen. Damit motivieren wir die Bürgerschaft und die ansässigen Unternehmen, sich mit eigenen Projekten an der Energiewende zu beteiligen und unsere Ökobilanz weiter zu verbessern. Die Stromeinsparung, beziehungsweise die intelligente Nutzung des regional erzeugten Stroms ist uns sehr wichtig.“ Der Energie-Monitor kostet die Gemeinde Irschenberg im Monat knapp 140 Euro und kann von jedem Bürger über die Gemeinde-Homepage eingesehen werden. Dass von diesem System möglichst viele profitieren sollen, ist dem Rathauschef besonders wichtig. Seiner Meinung nach wirkt sich das Programm langfristig positiv auf den Klimaschutz aus. „Mit einem einzigen Zugang wird eine ganze Kommune dazu motiviert, sich mit der Energiewende zu befassen und eigene Maßnahmen dazu beizutragen“, erklärt Meixner.



Auf der Onlineplattform, dem sogenannten Dashboard, können Interessierte im Viertelstundentakt einsehen, wie viel Strom gerade produziert und verbraucht wird. Auch aus welchen Quellen die Energie kommt, ist einsehbar. Vergleichswerte aus anderen Tagen und Monaten ermöglichen zudem Rückschlüsse, wie sich die Energieversorgung in der Gemeinde entwickelt.

Bei dem sommerlichen Wetter der vergangenen Tage konnte die Gemeindeverwaltung das neue Programm bereits testen, gibt es in der Kommune doch immerhin 290 Photovoltaik-Anlagen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Es gab bereits mehrere Momente am Tag, an dem Eigenenergieversorgung bei 100 Prozent lag und die Gemeinde Irschenberg somit autark agierte. sw