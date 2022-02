Neuer Präsident bei Regierung von Oberbayern kommt aus Rosenheim

Von: Sandra Hefft

Innenminister Joachim Herrmann beruft Konrad Schober als neuen Präsidenten der Regierung von Oberbayern ins Amt. © StMI/Minkoff

Landkreis – Führungswechsel bei der Regierung von Oberbayern: Konrad Schober übernimmt das Amt des Regierungspräsidenten von Maria Els.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat vor Kurzem im Schloss Nymphenburg in München Maria Els, die bisherige Präsidentin der Regierung von Oberbayern, in den Ruhestand verabschiedet und ihren Nachfolger Konrad Schober in sein neues Amt eingeführt. Er ist im Landkreis Miesbach kein Unbekannter: In den 1990er Jahren war der 58-Jährige Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Holzkirchen.

Der Innenminister dankte der scheidenden Präsidentin für ihren großen Einsatz an der Spitze der Regierung mit mittlerweile 2.000 Mitarbeitern: „In vorderster Reihe mit höchster Fach- und Führungskompetenz haben Sie die Herausforderungen des großen Regierungsbezirks der vergangenen Jahre bravourös gemeistert.“

Corona-Pandemie und Asylkrise

Den neuen Regierungspräsidenten Konrad Schober bezeichnete Joachim Herrmann als engagierte Führungspersönlichkeit mit Fingerspitzengefühl. „Dr. Schober ist für diese Position aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bestens geeignet und wird sie mit Erfolg und größtem Einsatz ausfüllen“, ist sich der Minister sicher.



Bei dem feierlichen Amtswechsel erinnerte Herrmann an die vielen Aufgaben der vergangenen Jahre, die es für die scheidende Regierungspräsidentin und die Mitarbeiter der Regierung in dem Regierungsbezirk der Superlative zu bewältigen gab: „Neben der Corona-Pandemie und den Auswirkungen der Asylkrise erforderten öffentlichkeitswirksame Großprojekte wie das Raumordnungsverfahren zum Brenner-Nordzulauf oder Katastrophenlagen wie das Schneechaos 2019 die gebündelten Kräfte.“

Abteilungsleiter von Joachim Herrmann

Els habe sich hier stets mit ganzem Herzen für die Belange des Regierungsbezirks Oberbayern regional sowie überregional eingesetzt und so zum hohen Ansehen der bayerischen Verwaltung weit über die Grenzen Bayerns hinaus beigetragen. „Mit Ihrer kommunikativen, ausgleichenden Art waren Sie allseits beliebt und hoch geschätzt“, lobte Herrmann Maria Els, welche die bayerische Verwaltung auf allen Ebenen kennengelernt hat. Mit großem Stolz könne die Beamtin auf ihre außergewöhnliche und erfolgreiche berufliche Karriere beim Freistaat Bayern zurückblicken.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verabschiedet die bisherige Präsidentin der Regierung von Oberbayern, Maria Els, in den Ruhestand. © StMI/Minkoff

Seinen bisherigen Abteilungsleiter Konrad Schober verabschiedete Herrmann mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er sagte. So verliere er in seinem Haus einen hervorragenden Fachmann für Planung, Kommunikation und Strategie mit herausragenden Führungsqualitäten, der sich durch eine unvergleichliche Einsatzbereitschaft und hohe Fachkunde auszeichne. In der Zeit als Leiter des Ministerbüros seit 2017 habe ihm der gebürtige Rosenheimer Schober als stets zuverlässiger Mitarbeiter mit größtem Pflichtbewusstsein und außergewöhnlichem Arbeitsethos immer zur Seite gestanden.

Leiter der Polizeiinspektion Holzkirchen

Herrmann zeigte sich gleichzeitig erfreut, die Regierung von Oberbayern in solch erfahrene Hände zu geben. „Aufgrund seiner Erfahrung und mit seinem unermüdlichen Engagement wird er das Amt des Regierungspräsidenten mit all den bevorstehenden Herkulesaufgaben erfolgreich meistern“, erklärte der 65-Jährige.

Schobers beruflicher Werdegang startete 1986 als Polizeikommissar bei der bayerischen Bereitschaftspolizei. Es folgten die Dienstgruppenleitung bei der Polizeiinspektion Rosenheim sowie von November 1991 bis Juli 1992 die Dienststellenleitung bei der Holzkirchner Polizei. 1997 wurde Schober Kriminalrat. Bis 1999 war er Referent im bayerischen Innenministerium. she