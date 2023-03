Neues Hotel: Bayrischzell mit meisten Übernachtungen seit den 90ern

Je mehr „gute Betten“ Bayrischzell hat, desto besser ist auch das Skigebiet Sudelfeld ausgelastet. © Judith Weber

Bayrischzell – Das 2020 in Bayrischzell eröffnete Hotel „Das Bayrischzell“ verhilft dem Ort zu steigenden Übernachtungszahlen. Eine positive Entwicklung.

„Seit den 90er hatten wir keine so guten Übernachtungszahlen mehr“, freute sich Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer über die steigenden Zahlen. Tourismusleiterin Stephanie Hintermayr berichtete über die Entwicklung des Bayrischzeller Tourismus in den vergangenen vier Jahren in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wir haben die 200.000er-Marke wieder gerissen“, sagte sie erfreut.

Die Anzahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zu 2019, dem letzten Vor-Corona Jahr, von rund 187.000 auf 222.000 Übernachtungen – um etwa 19 Prozent. Die Zahl der Gästeankünfte stieg im Vergleichszeitraum von rund 61.000 auf 63.000 Ankünfte, nur um rund 2,3 Prozent, was auf eine längere Übernachtungsdauer hinweist.

Stephanie Hintermayr berichtete, dass die acht größten Häuser (Hotels und eine Ferienwohnanlage) in Bayrischzell einen Anteil von 55,9 Prozent an allen Übernachtungen generieren. Den größten Anteil habe das im Sommer 2020 neueröffnete Familienhotel „Das Bayrischzell“. Sie machte mit Zahlen deutlich, dass es ohne das neue Hotel kaum Steigerungen gegeben hätte. Aber auch die anderen großen Häuser, wie beispielsweise der Tannerhof oder der Alpenhof, alle Häuser „mit Ideen, Konzepten und eigenen Angeboten“, seien die Übernachtungsbetriebe, die Bayrischzell tragen. „Das ist wichtig vor dem Hintergrund unserer Diskussion für die Zukunft“, spielte Hintermayr wohl auf ein zur Diskussion stehendes Hotel am Seeberg an.

ZDF-Serie „Frühling“ lockt Touristen an

Auch die Angebote und Aktionswochen wurden laut Hintermayr gut angenommen. „Der Filmtourismus boomt“, sagte sie. Einige Tagesgäste und auch Urlauber kommen allein wegen der ZDF-Serie „Frühling“ nach Bayrischzell. Sie betonte, dass auch Tagesgäste ein wichtiger Baustein für Bayrischzell seien, im Winter für Skigebiet, Loipe, Gastronomie und Dienstleister.

Skifahren bitte auch unter der Woche

Vize-Bürgermeister Egid Stadler wünscht sich mehr gute Hotels für den Winter. Das Sudelfeld habe derzeit rund 80 Prozent Tagesgäste im Skigebiet. Bei guten Verhältnissen und am Wochenende sei das Skigebiet sehr gut ausgelastet. „Aber unter der Woche ist es leer“, erklärte er. Da sehe man den Vorteil der österreichischen Skigebiete, bei denen die Gäste einfach eine Wochenkarte kaufen. Das könne man nur mit guten Betten in allen Kategorien ändern. „Die Nachfrage ist da“, sagte er. So könne man auch die schwachen Zeiten im Skigebiet, unter der Woche und bei schlechtem Wetter, beleben. Judith Weber