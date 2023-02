Neujahrsempfang Miesbach: Braunmiller ehrt verdiente Bürger

Den Kulturpreis der Stadt Miesbach durfte Regina Weber-Töpel (l.) aus den Händen von Gerhard Braunmiller entgegennehmen. Es gratulierte auch Kulturreferentin Verena Schlier. © Verena Wolf

Miesbach – Den Neujahrsempfang nutzte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, um Bürger für ihr Engagement auszuzeichnen. Er verlieh auch den Kulturpreis.

Den Neujahrsempfang in Miesbach beendete Gerhard Braunmiller mit einem Herzensprojekt. Der Bürgermeister überreichte gleich drei verdienten Mitbürgern einen bayerischen Löwen als Anerkennung für ihre langjährigen Dienste.

Einen erhielt Dieter Taffel für seine Arbeit beim TEV Miesbach. Unter seiner Ägide – erst als zweiter, von 2006 bis 2022 erster Vorstand und nun Kassier – konnte der Tennis- und Eissportverein nicht nur tolle sportliche Erfolge verzeichnen, sondern wurde „zu einem angesehenen und verlässlichen Partner für Stadt, Landkreis, Sponsoren und Geschäftspartner“, wie Braunmiller in seiner Laudatio hervorhob. Auch dass das Stadion Zug um Zug zeitgemäß saniert wurde und trotzdem die Finanzen geordnet sind, habe der TEV Miesbach Dieter Taffel zu verdanken.

Anschließend dankte Braunmiller auch einem sichtlich bewegten Siegfried Faltlhauser. Der Unternehmer engagiert sich seit über 40 Jahren für das Technische Hilfswerk in Miesbach. Seit seinem Eintritt 1980 übernahm er stetig mehr Verantwortung und ist seit 1996 Ortsbeauftragter des THW und als solcher für die schwierigen und oft gefährlichen Einsätze der ganzen Truppe verantwortlich. Dass Faltlhauser diese Tätigkeit mit vollem Einsatz und Herz leistet, wurde in seiner Rede deutlich: „So ein Amt gibt viel mehr zurück, als man sich vorstellen kann“, zog er Resümee und warb damit fürs Ehrenamt.



In Abwesenheit wurde der erkrankte Sepp Paukner ausgezeichnet. Der selbstständige Zimmermann war Stadtrat, Sportreferent, Feldgeschworener, 20 Jahre lang Vorstand im Kegelclub und mitbeteiligt an der Wiedergründung der Gebirgsschützenkompanie Miesbach-Parsberg-Wies – vor allem aber war er immer da, wenn man ihn brauchte und hat so manches Dach im Landkreis repariert – kostenlos, wie Braunmiller deutlich machte.



Seit dem Neujahrsempfang hat Miesbach auch eine neue Kulturpreisträgerin. Mit der schönen Anerkennung wurde Regina Weber-Töpel ausgezeichnet, die in Miesbach vermutlich jedes Kind kennt, ist sie doch in der Buchhandlung „Buch am Markt“ für die Abteilung Kinderbuch zuständig.



In ihrer Freizeit aber widmet sich Weber-Töpel mit großem Erfolg dem Theater. „Das Theaterspielen war für mich schon immer das Schönste“, gestand die frisch gebackene Preisträgerin. Sie hat ihre Berufung schon in der Schule gefunden und so war es ihr eine Herzensangelegenheit, als sie 1990, damals noch mit dem Erzieher Georg Reiter, einen Theater-Workshop für Jugendliche im Rahmen des Ferienpass-Programms anbot. Das Projekt wurde nicht nur ein Riesenerfolg, sondern auch die Initialzündung für die „Junge Bühne Miesbach“, die Regina Weber-Töpel bis heute federführend betreut.

Von der Auswahl der anspruchsvollen Stücke, über die Gestaltung des Bühnenbilds bis zu den Proben, aber auch fürs Marketing ist sie zuständig und findet nicht nur Stoffe, die ankommen, sondern auch immer neue Spielorte, wie den Bräuwirtsaal und jüngst die Bücherei. Der Erfolg gibt ihr recht: Hatten die Inszenierungen anfangs drei Aufführungen erlebt, sind es heute acht.

Ihr größter Erfolg aber ist, dass sie so manches Nachwuchstalent entdeckt und gefördert hat. „Sie sind eine Instanz in der Theaterlandschaft geworden und haben das Kulturleben in der Kreisstadt Miesbach durch ihre wertvolle außerschulische Bildungsarbeit enorm bereichert“, dankte Braunmiller und wünschte Weber-Töpel weiterhin Schaffenskraft und Idealismus. Sie selbst aber dankte zum Schluss ihrer Familie und vor allem dem Publikum: „Ohne Sie wäre meine Arbeit gar nicht möglich.“ Verena Wolf