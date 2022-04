Neuwahl im CSU-Ortsverband Miesbach: bisherige Stellvertreterin übernimmt

Von: Fridolin Thanner

Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner (l.) gratuliert der neu gewählten CSU-Ortsvorsitzenden Verena Schlier. © GB

Miesbach – Die CSU Miesbach hat einen neuen Vorstand gewählt. Gerhard Braunmiller – mittlerweile Bürgermeister – hat sein Amt abgegeben.

An der Spitze der Miesbacher CSU steht nun eine Frau: Verena Schlier ist die neue Vorsitzende des Ortsverbands. Sie folgt auf Gerhard Braunmiller. Der Miesbacher Bürgermeister hatte sich bei der Hauptversammlung vor Kurzem nicht mehr zur Wahl gestellt.



Die Mitglieder der Miesbacher CSU waren vor Kurzem in den Schützenwirt eingeladen. Auf der Tagesordnung standen dabei neben den obligatorischen Berichten des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer die Neuwahlen. Nicht teilnehmen konnte der bisherige Vorsitzende Braunmiller. Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und befand sich in Isolation. Deshalb war er per Video zugeschaltet und konnte seinen Bericht immerhin doch selbst präsentieren.

Ilse Aigner übernimmt Wahlleitung

Braunmiller und die weiteren Vorstandsmitglieder waren ein Jahr länger an der Spitze des Ortsverbands als vorgesehen. Die Neuwahlen mussten aufgrund der Pandemie nämlich mehrfach verschoben werden. Für eine weitere Amtsperiode stand Braunmilller nicht mehr zur Verfügung. Die Neuwahlen brachten eine Veränderung: Die Christsozialen in Miesbach wählten mit nur einer Enthaltung die bisherige Stellvertreterin Verena Schlier zur neuen Vorsitzenden. Die Wahlleitung hatte die CSU-Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner übernommen.

„Wir danken Gerhard Braunmiller für sieben Jahre an der Spitze unseres Ortsverbands. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gut zusammengearbeitet“, sagte die neue Vorsitzende. Ihr sei es „ein großes Anliegen, dass wir unseren Mitgliedern und den Menschen in Miesbach die CSU wieder näher bringen, unsere Standpunkte kommunizieren und gemeinsam die Themen anpacken, die entscheidend für eine positive Entwicklung Miesbachs sind“, wie sie sagt.

Der neue Vorstand der CSU Miesbach:

Dafür hat Verena Schlier in der Vorstandschaft Franz Mayer, Christian Mittermaier und Franz Simbeck als Stellvertreter an ihrer Seite.

Ingrid Diercks ist Schatzmeisterin und Michael Schweiger Schriftführer.

Als Digitalbeauftragter fungiert Konstantin Berghausen und Tobias Griesmeier als Geschäftsführer.

Beisitzer sind Stefan Brandmaier, Sepp Eham, Florian Fresser, Stefan Griesbeck, Martin Gött, Erhard Pohl, Martin Reents und Sabrina Schnitzenbaumer.

Als Kassenprüfer komplettieren Konrad Tradler und Ralf Lenicker die neue Vorstandschaft.

ft