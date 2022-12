Notunterkünfte im Landkreis Miesbach: Kritik an Brandschutz-Vorschriften

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Die Sporthalle in Tegernsee wird wieder zur Notunterkunft. © Fridolin Thanner

Tegernsee – Turnhallen seien die schlechteste Option, Menschen unterzubringen. Darin war sich der Kreisausschuss einig. Und doch kommt es wieder so.

Einigkeit herrscht bei Bürgermeistern, Kreisräten und Landrat Olaf von Löwis, dass Turnhallen die schlechteste Option sind, Menschen unterzubringen. Und doch sieht von Löwis derzeit keine andere Möglichkeit. So wird gerade wieder die Sporthalle am Tegernseer Gymnasium zur Notunterkunft umfunktioniert (wir haben berichtet). Die Unterbringung von Flüchtlingen war vergangene Woche auch im Kreisausschuss Thema.

Von einer „wahnsinnigen Notlage“ sprach Andreas Hallmannsecker (FWG) und kritisierte die strikten Auflagen. „Es scheitert immer am Brandschutz“, sagte er mit Blick auf „leerstehende Häuser und Bauernhöfe“, die es in der Region gibt. „Wo die Leute herkommen ist es viel schlimmer“, betonte Hallmanns­ecker. In der derzeitigen Situation, in der viele Menschen schnell untergebracht werden müssen, hofft der frühere Valleyer Bürgermeister, dass über Befreiungen mehr Gebäude genutzt werden können. Und Hallmannsecker hofft auf „großzügige Betrachtung“ der gesetzlichen Vorschriften. Olaf von Löwis bekräftigte, jeglichen Spielraum auszunützen. „Wir machen das“, betonte er. Doch mehr sei nicht möglich. „Es gibt Erleichterungen vom Gesetzgeber, aber nicht beim Brandschutz, wenn es um Leib und Leben geht“, ergänzte Abteilungsleiterin Maria Rode.



„Wir versuchen wohlwollendst zu prüfen“, sagte von Löwis. Doch nicht jedes auf den ersten Blick als geeignet erscheinende Objekt komme dann auch tatsächlich in Frage. Heizung, Sanitäranlagen und vieles mehr müssten beachtet werden. Oft seien leerstehende Gebäude zu heruntergewirtschaftet, um noch genutzt werden zu können. Das gilt auch für so manche geschlossene Hotels, die Christine Negele (SPD) im Blick hatte. Da seien zumindest genügend sanitäre Anlagen vorhanden. „Es kann nicht sein, dass die leer stehen“, sagte Negele und regte an, über Zwangsbelegungen nachzudenken. Neben den hohen juristischen Hürden besteht eine weitere Schwierigkeit. Hotels seien vielfach gar nicht geeignet, Asylbewerber unterzubringen, erklärte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. Denn die Vorgaben hinsichtlich des Brandschutzes seien auf das Niveau sozialer Einrichtungen erhöht worden. „Da würde ich nicht viel erwarten“, sagte de Biasio.



Somit bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass weitere mögliche Objekte gemeldet werden. Dabei hofft Landrat von Löwis auf die Bürgermeister und die Bevölkerung. „Wir haben sehr wenige Meldungen“, bedauert von Löwis und betonte: „Wir brauchen konkrete Hinweise, dann prüfen wir und versuchen, nicht päpstlicher als der Papst zu sein.“ Außerdem ruht die Hoffnung auf zwei Containeranlagen in Holzkirchen und Hausham. Allerdings können dort wohl frühestens in einem halben Jahr Menschen einziehen.



Somit bleibt dem Landkreis nichts anderes übrig, als eben Sporthallen umzufunktionieren. Dass die nicht geeignet sind, darauf und auf die Folgekosten für eine Sanierung wies Christian Köck (CSU) hin. Er findet zudem, dass andere Regierungsbezirke stärker in die Pflicht genommen werden müssten. Olaf von Löwis stimmte ihm zu, verwies aber auf den Königsteiner Schlüssel, der für die Verteilung von Flüchtlingen maßgeblich ist. Und danach sind im Landkreis Miesbach sogar zu wenige untergebracht. Die zuweisenden Behörden würden nur die Quote beachten, nicht aber die tatsächliche Lage vor Ort, beklagte der Landrat. So bleibt‘s wohl dabei, dass ohne langfristige Ankündigung Busse voll mit Menschen im Landkreis ankommen, die schnell untergebracht werden müssen. ft