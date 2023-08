Oberland: Bürgermeister übergeben Ministerpräsident Söder Petition zur Windkraft

Für mehr Rückhalt von der Staatsregierung

Region – Etwas mehr als ein Fünftel aller Bürgermeister in Bayern hat die Petition „Zusammen erfolgreich erneuerbar“ unterzeichnet. Jüngst wurde diese Ministerpräsident Markus Söder überreicht. Dabei waren auch Vertreter der Gemeinden Otterfing, Münsing und Iffeldorf.

Mit dem Bürgermeisterappell wollen die Unterzeichner, darunter drei aus der Region, die Bayerische Staatsregierung nachdrücklich dazu ermutigen, die Entwicklung von Windkraftprojekten in Bayern zu fördern. Notwendig sind demnach bessere Rahmenbedingungen und eine größere politische Unterstützung für den beschleunigten Ausbau von Windkraftanlagen in Bayern. Wie in dem Appelltext zu lesen ist, sollen so nicht nur CO2-Emissionen reduziert werden und zum Erreichen der bayerischen Klimaziele bis 2040 beitragen, sondern zudem wirtschaftliche Chancen mit zuverlässigen Energiequellen und regionaler Wertschöpfung eröffnet werden.

Starkes Signal für Umsetzung der Energiewende

Mitinitiator des Appells war der Altbürgermeister der oberfränkischen Gemeinde Markt Heiligenstadt, Helmut Krämer. Der CSU-Politiker, der auch als Kreisrat die Geschicke der Gemeinde und des Landkreises 30 Jahre lang mitgeprägt hatte, kommentiert den Erfolg des Appells so: „Dass so viele Bürgermeister unterschrieben haben ist ein starkes Signal dafür, dass wir Kommunalpolitiker bereit sind, die Energiewende umzusetzen. Dazu brauchen wir aber die Unterstützung der Staatsregierung, der Regierungspräsidenten und vor allem der Landräte vor Ort.“

Dieser Hoffnung schloss sich Iffeldorfs Erster Bürgermeister Hans Lang an: „Wir sind in lffeldorf dabei, den erneuerbaren Energien, mit Bürgerbeteiligung und Wertschöpfung vor Ort, den Stellenwert einzuräumen, den unsere Nachfolgegenerationen erwarten dürfen. Der Bürgermeisterappell Zusammen erfolgreich erneuerbar und das so entstandene, überparteiliche Netzwerk lassen mich hoffen, dass auch die „Große Politik“ in Bayern ernsthaft und dauerhaft bei der Energiewende mit anschiebt.“

Zuspruch kam ebenfalls von Münsings Erstem Bürgermeister Michael Grasl: „Die Gemeinde Münsing war seitjeher offen für Windkraft, wobei die Standortwahl ein entscheidender Faktor ist und unsere Möglichkeiten leider begrenzt sind. Das Thema wurde über Jahre politisch ausgebremst und jetzt wird es höchste Zeit, den Faden wieder aufnehmen. Allerdings nur mit Beteiligung der Bürger und Gemeinden.“

Otterfings Bürgermeister Falkenhahn: „Windräder müssen auch in Oberbayern zur Normalität werden“

Zu den Unterzeichnern des Appells gehörte außerdem Otterfings Erster Bürgermeister Michael Falkenhahn. Er findet: „Der Ausbau der erneuerbaren Energie in Oberbayern muss mit höchster Priorität erfolgen. Stromtrassen, Liftanlagen, Straßen all dies wird in der Bergwelt nicht mehr wahrgenommen, deswegen sage ich Windräder müssen auch in Oberbayern zur Normalität werden.“

Eine unmittelbare Einlassung des Ministerpräsidenten zu den Forderungen der Initiative „Zusammen erfolgreich erneuerbar“ gab es nicht. Helmut Hacker