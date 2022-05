Oberlandler Gauverband: Jugend musiziert in Hausham

Von: Fridolin Thanner

Beim Jugendsingen und -musizieren des Gauverbands in Agatharied begeisterte der Nachwuchs mit und ohne Instrument. © GB

Landkreis/Hausham – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause trafen sich heuer in Agatharied wieder junge Musikanten zum Jugendsingen und -musizieren des Oberlandler Gauverbands.



Endlich wieder miteinander singen und musizieren: Da war die Freude groß und bei allen Anwesenden direkt spürbar, wie der Gauverband mitteilt.

Zur gelungenen Veranstaltung trugen auch die Frauen der Agatharieder Trachtler mit einem Kuchenbuffet bei. Im Mittelpunkt stand aber natürlich der Trachtlernachwuchs. Die Musikwarte Bernhard Lederer und Regina Poensgen hatten mit den angemeldeten Gruppen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

In zwei Durchgängen zeigten die jungen Musikanten aus den verschiedenen Kommunen, was sie einstudiert und geübt haben. „Die Abwechslung und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Altersgruppen machen diese Veranstaltung so besonders“, erklärt Gauverband-Sprecherin Verena Schlier. „Ob nun Gesangsduo, Bläser, mit Saiteninstrument oder Ziach – alle sorgten für Begeisterung und Freude bei den Zuhörern“, berichtet sie und freut sich: „Es ist schön zu hören und zu sehen, dass trotz der Widrigkeiten der vergangenen Jahre die nächste Generation schon in den Startlöchern steckt und diese Tradition des gemeinsamen Musizierens weiter pflegt.“

Im Herbst feiert diese Tradition Jubiläum: das 75-jährige Bestehen. Die Planungen laufen natürlich bereits und die Organisatoren hoffen auf viele Teilnehmer am 25. September in Fischbachau. ft