Bio-Projekte starten: Öko-Modellregion Miesbacher Oberland fördert acht Vorhaben

Am Riedlerhof in Weyarn entsteht ein Bio-Waldgartensystem. Es wird von der Öko-Modellregion gefördert. © ÖMR/Heenen

Landkreis – Acht Bio-Kleinprojekte im Landkreis fördert die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland. Die Initiativen können nun starten.

Durch die neue Kleinprojekteförderung der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR) werden 2022 acht Bio-Projekte in der Region unterstützt. Die Themen reichen von Bio-Kompost über Milchtankstelle bis zum Regalsystem für unverpackte Biolebensmittel.



Ende Dezember 2021 startete die ÖMR einen Aufruf, kleine Bio-Projekte bis 20.000 Euro Gesamtumfang zur Förderung einzureichen. Insgesamt wurden 18 Projekte vorgelegt. Vor Kurzem tagte ein Entscheidungsgremium bestehend aus Bio-Landwirten, Bio-Verarbeitern und Kommunalvertretern.

Acht Projekte kamen zum Beschluss und können nun gefördert werden. Die restlichen Projekte waren nicht oder noch nicht förderfähig und mussten auf 2023 verschoben oder ganz abgesagt werden. Nachdem alle notwendigen Unterlagen durch ÖMR-Managerin Stephanie Stiller in Kooperation mit den Projektträgern vorbereitet wurden, konnte auch die letzte Bewilligung verschickt werden und alle acht Projekte erhielten den Startschuss.

Diese acht Projekte können nun loslegen:

Waakirchen: Auf dem Woidhauserhof der Familie Schwaighofer, einem Bio-Betrieb in Piesenkam, wird ein Regiomat gefördert. Dieser soll in einem Stadl direkt am Golfplatz aufgestellt werden. Im Verkaufsautomaten sollen hofeigene Bio-Produkte wie Fleisch- und Wurstwaren von Rind, Schwein, Lamm und Geflügel, Eier sowie selbstgemachte Nudeln an Golfer und Wanderer verkauft werden.

Miesbach: Der Biohof Oberlinner der Familie Müller in Miesbach möchte sich mit einem Hofladen ein drittes Standbein schaffen neben Milchviehhaltung und Ferienwohnungen. Gefördert werden einige bauliche Gewerke zum Umbau einer ehemaligen Garage in einen Hofladen sowie die Innenausstattung und Maßnahmen zur ersten Öffentlichkeitsarbeit.

Warngau: Am Hairerhof der Familie Stürzer in Wall finden regelmäßig die Ab-Hof-Vermarktungen der Initiative Biokalb Oberland statt. Um die Direktvermarktung zu professionalisieren, werden einige Geräte und Werbemaßnahmen gefördert, um den Bio-Betrieb und die Initiative zu unterstützen.

Bayrischzell: Der Lechnerhof der Familie Reisberger, ein Bio-Milchviehbetrieb in Bayrischzell, bekommt einen Laufstall als Anbau und einen kleinen Hofladen mit Verarbeitungsraum. In Lechners Hofladen werden eine Milchtankstelle und ein Regiomat gefördert sowie verschiedene Geräte, um Milchprodukte herzustellen.

Holzkirchen: Andrea Brenner und Bernhard Wolf von „machtSinn“ in Holzkirchen wollen ihr Angebot im Laden um verpackungsfreie Bio-Lebensmittel erweitern. Gefördert wird ein Regalsystem zum Verkauf trockener und unverpackter Bioware.

Hausham: Bei Heiß am Rain, dem landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Reischl mitten in Hausham, gibt es schon seit einigen Jahren ein EU-zertifiziertes Schlachthaus, in dem auch Lohnschlachtungen von Rind, Ziege und Schaf für andere Betriebe angeboten werden. Das Schlachthaus wurde nun für die Bewerbung im ÖMR-Kleinprojektefonds bio-zertifiziert. Gefördert wird eine spezielle Betäubungszange, die nun auch bio-regionale Schweineschlachtung ermöglicht, sowie ein neues Tor zum Schlachtraum.

Kreuth: Der Pointnerhof in Kreuth ist die erste solidarische Landwirtschaft im Tegernseer Tal. Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern bei der Familie Schober werden bereits einige Lebensmittel angebaut. Die gesamte Fläche wurde nun für die Bewerbung im ÖMR-Kleinprojektefonds sogar bio-zertifiziert. Im Rahmen der Förderung werden zudem weitere Beete mit Bio-Kompost für eine Permakulturanlage angelegt.

Weyarn: Gärtnerin Jana Heenen pachtet auf dem Riedlerhof in Weyarn eine Fläche von 8.000 Quadratmetern, um dort ein Bio-Waldgartensystem nach Permakulturprinzipien anzulegen und zu bewirtschaften. Auch diese Fläche wurde nun für die Bewerbung im ÖMR-Kleinprojektefonds bio-zertifiziert. Auf der Anlage sollen Pilze, Gemüse, essbare Sträucher, Bäume und alte Hühnerrassen Platz finden. Letztere sollen auch einen Beitrag im Bereich der Bodenbearbeitung leisten. Gefördert werden unter anderem Pflanzen, ein Hühnermobil mit mobilem Zaun, einige technische Geräte sowie ein Folientunnel, Pfandkisten und Bio-Kompost.

Hier entsteht gerade Lechners Hofladen bei Bayrischzell. © ÖMR/Reisberger

Alle acht Bio-Projekte dienen den Zielen der ÖMR und dem Programm „BioRegio 2030“. Sie bauen regionale Bio-Wertschöpfungsketten auf, stärken das Bewusstsein für regionale Bio-Lebensmittel und verbessern die regionale Versorgung mit Bio-Lebensmitteln. „Am meisten freut mich, dass im Rahmen dieses Förderprogramms drei weitere Betriebe im Landkreis Miesbach eine Bio-Zertifizierung erhalten haben“, sagt ÖMR-Managerin Stephanie Stiller. Die Projektträger werden bis Herbst 2022 beim Umsetzen begleiten und in den kommenden Monaten alle unter www.miesbacheroberland.de vorgestellt.

Werden alle Projekte wie geplant umgesetzt, können Ende 2022 insgesamt 48.222,24 Euro an Fördermitteln an die Projektträger ausbezahlt werden. 10 Prozent der Fördersumme werden von der Standortmarketinggesellschaft Landkreis Miesbach (SMG) zugeschossen. „Mit diesem Beitrag setzen wir einen großen Hebel für die regionale Wertschöpfung in Gang“, sagt SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid. ksl