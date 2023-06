Oldtimerfreunde: Fahrten mit Raritäten bringen Geld für Inklusionsspielplatz in Miesbach

Teilen

Rundfahrten für den Abenteuer-Inklusionsspielplatz boten die Oldtimerfreunde Miesbach am vergangenen Wochenende ab dem Habererplatz. Auf Traktor-Raritäten ging es ebenso durch die Stadt wie in aufpolierten Karossen. © Helmut Hacker

Miesbach – Zu Gunsten des geplanten Inklusionsspielplatzes in Miesbach haben die Oldtimerfreunde Miesbach zur Mitfahrt in den Raritäten angeboten.

Mehr als 25 Mitglieder der Oldtimerfreunde Miesbach (OFM) haben sich am Samstag (17. Juni) mit ihren technischen Kostbarkeiten am Habererplatz eingefunden. Diesmal standen die Schmuckstücke aber nicht nur zum Anschauen da, ihre Besitzer luden wie schon im Vorjahr zur Mitfahrt für eine Spende zu Gunsten des OFM-Herzensprojekts Abenteuer-Inklusionsspielplatz ein.

Bei perfektem Sommerwetter reihte sich in den Corso ein 500er Fiat genauso selbstverständlich ein wie ein riesiger Ami-Straßenkreuzer. Dass ebenso der alte Bulli der Parsberger Feuerwehr, ein schnittiger 911er Porsche Targa und die ein oder andere geliebte, restaurierte oder noch vom harten Arbeitsleben gezeichnete Traktor-Rarität auffuhr, zeigte wie vielfältig die Oldtimerfreunde ihr Hobby pflegen.

Auf dem Traktor durch die Kreisstadt

Kein Wunder, dass die bunte Palette an Oldtimern beim älteren Publikum oft für ein begeistertes „weißt es noch, damals“ und beim jüngeren für Staunen sorgte. „Anschauen gibt’s wo anders auch, aber mitfahren gibt es heute nur bei uns“, eröffnete der OFM-Vorsitzende Erhard Pohl die Aktion. Wer sich einen Mitfahrschein sicherte, durfte sich dann bei einer kleinen Runden durch Miesbach nach Herzenslust im Cabrio oder auf dem Traktor den Wind um die Nase wehen lassen oder staatstragend im schicken Mercedes-Coupé die Kreisstadt an sich vorbeiziehen lassen.



Am Ende dankte Pohl allen Chauffeuren, den freigiebigen Mitfahrern, der Bäckerei Perkman als Sponsor und den Haberern, dass über 1000 Euro für die Realisierung des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes zusammengekommen sind. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt und eure Schätzchen zur Verfügung stellt. Deswegen auch von mir ein herzliches Vergelt´s Gott“, richtete Bürgermeister Gerhard Braunmiller das Wort an die Oldtimerfreunde, ehe er sich auf seine 86er BMW R80/GS Paris-Dakar schwang und höchstpersönlich in flotter Fransenlederjacke die erste Charity-Runde anführte. Helmut Hacker