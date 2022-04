Oldtimerfreunde richten Schupf wieder her

Oldtimertreffen in Miesbach: Stadt stellt Hilfe in Aussicht – unter einer Bedingung

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Das Oldtimertreffen 2014 lockte zahlreiche Besucher nach Miesbach. So soll es auch heuer sein. Für die Veranstaltung am 19. Juni hoffen die Oldtimerfreunde auf einen Zuschuss der Stadt. © Thanner (Archivfoto)

Miesbach – Am 19. Juni planen die Oldtimerfreunde Miesbach ein großes Oldtimertreffen auf dem Habererplatz. Einem dafür erbetenen Zuschuss steht die Stadt kontrovers gegenüber.

Die Oldtimerfreunde Miesbach (OFM) planen für 2022 wieder ein großes Oldtimertreffen in der Kreisstadt. Es soll am 19. Juni zahlreiche Besucher anlocken. Für die Veranstaltung erhoffen sich die OFM einen Zuschuss von der Stadt. 1.000 Euro haben sie beantragt. Die Mitglieder im Finanzausschuss haben entschieden.

Einig waren sich die Mitglieder nicht über den Antrag. Am Ende fassten sie einen Kompromiss als Vorschlag: Demnach stellt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von maximal 1.000 Euro in Aussicht – abhängig vom Ertrag beziehungsweise Defizit der Veranstaltung. Die Oldtimerfreunde müssen die Abrechnung in der Stadt vorlegen.

Diskussion über Höhe der Summe

Für Stefan Griesbeck (CSU) wäre dies nicht notwendig. „Ich könnte mit den 1.000 Euro auch leben“, sagte er. Den Zuschuss würde er bezahlen, damit wieder Leben reinkomme, lange genug habe Miesbach keine größeren Veranstaltungen mehr gehabt. Ähnlich argumentierte Florian Perkmann (SPD): „Ich sehe das als Wirtschaftsförderung.“ Die Besucher würden auch Geld in der Stadt ausgeben. Perkmann begrüßt, dass sich in Miesbach wieder was tut. Das sei eine Belebung der Innenstadt.

Alfred Mittermaier (CSU) sprach sich hingegen dafür aus, den Antrag genauso zu behandeln wie die Gesuche anderer Vereine: „Sie sollen eine Abrechnung bringen und dann entscheiden wir.“ Den Vorschlag goutierte auch Manfred Burger (Grüne). Allerdings wollte er das Zuschusslimit tiefer ansetzen: „Ich hätte gesagt maximal 500 Euro.“



Oldtimerfreunde richten Schupf wieder her

Markus Seemüller (FWG) lehnte eine finanzielle Unterstützung komplett ab. „Ich sehe die Stadt nicht in der Verpflichtung“, sagte er. Zudem verwies Seemüller auf das Lager, das die Stadt den Oldtimerfreunden kostenlos zur Nutzung überlässt. „Ich finde, das ist Entgegenkommen genug“, erklärte Seemüller. Dem hielt Christian Mittermaier entgegen, dass die OFM um ihren Vorsitzenden Erhard Pohl die Schupf selber wieder hergerichtet haben. „Die ist fast zusammengefallen“, sagte er.

Am Ende beschloss das Gremium gegen die Stimmen von Seemüller, Burger und Michael Lechner (FWG), nach Vorlage der Abrechnung einen Zuschuss bis 1.000 Euro für die Oldtimerfreunde Miesbach zu gewähren. ft