Landkreis Miesbach ehrt Olympia-Teilnehmer für Erfolge in Peking

Teilen

Glückwünsche an die erfolgreichen Landkreis-Olympioniken (ab 4.v.l.) Vanessa Hinz, Natalie Geisenberger und Lucas Bögl sowie Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder gab es von (v.l.) Franz Schnitzenbaumer, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Landrat Olaf von Löwis sowie (v.r.) Albert Kraml und Gerhard Braunmiller. © Wedekind

Schliersee – In beschaulicher Atmosphäre wurden die Landkreis-Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking nun in Schliersee geehrt.

Die Landkreissportler Natalie Geisenberger, Vanessa Hinz, Annika Morgan, Florian Wilmsmann und Lucas Bögl wurden nun noch einmal für deren Peking-Auftritt gefeiert. „Ehre, wem Ehre gebührt“, meinte nicht nur Landrat Olaf von Löwis und lud zusammen mit den Bürgermeistern aus Miesbach, Schliersee und Holzkirchen die fünf Olympia-Teilnehmer samt Familien und Trainer zum Festakt ins Heimatmuseum nach Schliersee ein.

Es war dann auch eine in der Zahl überschaubare, aber hochkarätige Festgesellschaft, welche die fünf Athleten in Wort und Bild noch einmal hochleben ließ. „Wir wollten nicht ganz darauf verzichten, haben aber doch auf ein gebotenes Maß an Vorsicht und Abstand großen Wert gelegt“, betonte von Löwis noch einmal ausdrücklich.

Für Miesbachs Landrat war es in jedem Fall eine willkommene Pause im aktuellen Krisenmodus. Dann aber überwogen doch wieder Stolz und die schönen Erinnerungen an die tollen Erfolge in Peking. Besonders viel Sprechzeit wollte von Löwis selbst nicht beanspruchen und beendete sein Laudatio sportaffin in rekordverdächtigem Tempo.

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner überschlug sich mit Lob für die tollen Momente und gratulierte zur brillanten Brillanz. Der Lacher für den Versprecher gehörte ihr, denn sie meinte dabei natürlich die brillante Bilanz.

Für die Ehrung der Einzelsportler waren dann die jeweiligen Bürgermeister zuständig. Franz Schnitzenbaumer aus Schliersee freute sich riesig über das Edelmetall von Biathlonstar Vanessa Hinz und Langlaufbundestrainer Peter Schlickenrieder. Besonders bedankte er sich aber für die Arbeit aller Trainer sowie Mitwirkenden im Hintergrund, ohne die diese Erfolge nicht möglich wären.

Wenn man eine Sportlerin besonders herausheben darf, ist das sicherlich Natalie Geisenberger. „Wir sind so stolz, dass du in Miesbach bist“, sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Er lobte die Doppel-Olympiasiegerin von Peking und mit insgesamt sechs Goldmedaillen erfolgreichste Winter-Olympionikin Deutschlands aller Zeiten als Ausnahmeerscheinung.

Ihr größter Erfolg – Söhnchen Leo – durfte an diesem Abend darum auch etwas länger auf bleiben. Er begleitete seine Mama und seinen Papa Markus zur Ehrung und hatte viel Spaß dabei. Die jüngste der fünf Landkreis-Olympioniken kommt ebenfalls aus Miesbach: Für die abwesende Snowboarderin Annika Morgan nahm Mutter Birgit Lob und Geschenke dankend mit nach Hause.

Natalie Geisenberger strahlte um die Wette mit Ehemann Markus Scheer, Söhnchen Leo und Vater Helmut Geisenberger. © Wedekind

Holzkirchens Athleten würdigte und beschenkte in Abwesenheit des erkrankten Christoph Schmid Dritter Bürgermeister Albert Kraml. Er verriet, dass er selbst auch gerne etwas mehr Karriere beim Skifahren gemacht hätte: „Doch es gab nicht so viele Titel, dass selbst ich da mitfahren hätte können.“ Ansonsten lobte er den halsbrecherischen Mut des ebenfalls abwesenden Skicrossers Florian Wilmsmann und den unermüdlichen Kampf gegen die norwegische Übermacht von Lucas Bögl.

Eine amüsante Anekdote zur Karriere des Langläufers brachte zum heiteren Abschluss noch Hans Schwaiger vom SC Gaißach – Entdecker und Trainer Bögls – zum Besten: „Ich weiß noch genau, wie der kleine Bub mit seinem Vater vor mir stand und ich sagte: Das ist kein Gaißacher, das geht nicht. Aber ich habe mich glücklicherweise dann doch erpressen lassen.“ wed