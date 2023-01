Organisatoren werben für Nachwuchsfestival „LandkreisTalente“ im Juli

Von: Sabrina Winklmaier

Das Festivalorganisationsteam beim Landrat (v.l.): Girgl Ertl, Monika Ziegler, Selina Benda und Becky Köhl sprachen mit Schirmherr Olaf von Löwis über ihr gemeinsames Projekt. © Kulturvision

Landkreis – Wie schafft man es, dass junge Künstler im Landkreis Miesbach die Bühne und Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen ? Diese Frage hat sich der Verein KulturVision in Zusammenarbeit mit der WeyHalla Weyarn, dem Pop- und Rockzentrum Otterfing (P.R.O) und dem Musiker Kulturteam (MuKT) gestellt. Herausgekommen ist ein Pilotprojekt: Das Nachwuchsfestival „LandkreisTalente - Deine Bühne 2023“.



Schirmherr der Aktion ist Landrat Olaf von Löwis, der sich vor Kurzem mit dem Organisationsteam traf, um sich über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren. „Ich freue mich sehr über dieses Leuchtturmprojekt. Das ist wirklich eine ganz große und wichtige Sache für unsere Jugend“, findet von Löwis.



Zusammen mit Girgl Ertl (Weyhalla), Katharina Freiin von Strachwitz vom Musiker Kulturteam München (MuKT) sowie Stefan Späth vom P.R.O. Otterfing organisiert der Verein KulturVision das Festival für junge Kulturschaffende zwischen 16 und 25 Jahren. Auftreten werden die jungen Künstler vom 14. bis 21. Juli im gesamten Landkreis Miesbach. „Wir haben nun schon über zehn mögliche Veranstaltungsorte und das von Nord nach Süd und Ost nach West über den gesamten Landkreis verteilt“, freut sich Projektleiterin Selina Benda.

Das Planungskomitee bietet für den Nachwuchs nicht nur geeignete Bühnen, sondern auch Workshops mit erfahrenen Coaches an. Die ersten Anmeldungen seien auch schon eingegangen, meldet das Orga-Team.



Nach den Winterferien sollen die Werbetrommeln für das Nachwuchsfestival auf Hochtouren laufen: „Wir werden in die Schulen, Freizeitstätten und an alle anderen Orte gehen, um die Jugendlichen zu erreichen und sie zu animieren, beim Festival mitzumachen“, erklärt Benda weiter.



So bunt wie möglich soll das Programm werden, wünscht sich das gesamte Team und hofft auf die unterschiedlichsten Talente im Miesbacher Landkreis, die sich melden und das Festival mit ihren Beiträgen bereichern. Anmeldungen sind bereits jetzt per E-Mail an talent@kulturvision.de möglich.



Das Planungskomitee freut sich zudem sehr, dass sich viele verschiedene Veranstalter aus dem gesamten Landkreis als Kulturpaten anbieten und das Festival in ihr bereits bestehenden Programm aufnehmen. „Genau das ist es, was wir uns erhofft haben. Synergieeffekte und eine tolle Zusammenarbeit aller Kulturschaffenden im Landkreis Miesbach erzielen. Denn wir alle wollen das gleiche: dem Kulturnachwuchs eine Bühne bieten“, freut sich Benda.



Eine einzige Änderung bei dem Projekt gab es bereits: Der Name des Festivals wurde von „Show your talent“ in „LandkreisTalente - Deine Bühne 2023“ geändert, um „auf Nummer sicher zu gehen“, da es im Nachhinein sonst markenschutzrechtliche Probleme geben könnte.