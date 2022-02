Parken und aufladen: Ladesäulen am Habererplatz in Miesbach geplant

Von: Fridolin Thanner

Am Habererplatz in Miesbach sind in der Nähe der Trafostation zwei Ladesäulen mit vier Ladepunkten für Elektroautos geplant. © Thanner

Miesbach – Ladesäulen für E-Autos sollen am Habererplatz in Miesbach entstehen. Nun gibt es konkrete Pläne im Stadtrat.

Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, dann gibt es für Besitzer von Elektroautos die Möglichkeit, auch am Habererplatz in Miesbach ihre Fahrzeuge zu laden. Zwei Säulen mit vier Ladepunkten sind geplant. Sie zu errichten, scheiterte bisher an den Kosten. Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller in der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtete, sind nun Sponsoren gefunden, welche die offenen 10.000 Euro übernehmen. Den Betrieb von Ladestationen hat Alexander Usselmann von Bayernwerk erläutert.



„Es ist höchste Zeit“, sagte Michael Lechner (FWG). „Wir sollten jetzt in die Pötte kommen.“ Über Ladesäulen am Habererplatz haben die Stadträte schon mehrfach diskutiert seit 2017. Vor knapp einem Jahr beschloss das Gremium, erst wieder über ein Engagement in dem Bereich zu beraten, wenn sich die Förderrichtlinien ändern.

Vier Stunden kostenlos parken

Inzwischen hat ein Energieversorger ein Angebot unterbreitet. Das Unternehmen würde den Bau und Betrieb der Ladestationen übernehmen, sofern die Stadt sich mit 10.000 Euro am Bau beteiligt. Das Geld hat Braunmiller inzwischen über Sponsoren zusammengetragen. Somit steht den vier Ladeplätzen nichts mehr im Weg.

Sie sollen bei den Parkplätzen zwischen Fußgängerweg und Trafostation am Habererplatz entstehen. Wer dort sein Fahrzeug lädt – es soll Ökostrom fließen – darf dann vier Stunden kostenlos parken. „Wir sollten das heuer noch umsetzen“, appellierte Kick van Walbeek (Grüne) und freute sich, dass es nun zwei Möglichkeiten parallel gebe.

Verschiedene Modelle am Habererplatz

Inzwischen hat die Verwaltung nämlich auch ein Förderprogramm ausgemacht und vorsorglich bereits einen – noch unkonkreten – Antrag gestellt. Mit Erfolg. Die Stadt kann mit einem Zuschuss in Höhe von 32.000 Euro rechnen. Für zwei Ladestationen mit vier Anschlüssen blieben Kosten in Höhe von 13.000 Euro für die Stadt.



Bayernwerk-Kommunalbetreuer Usselmann stellte verschiedene Modelle zum Betrieb vor. So könnte das ein Energieversorger übernehmen. Zu überlegen sei aber auch, ob die Stadt nicht selber über ihre kommunalen Verträge Strom einkauft und an den Ladesäulen weiterverkauft. So ließen sich Kosten reduzieren, sogar Gewinne von bis zu 2000 Euro hält Usselmann für möglich. „Es ist nicht Aufgabe der Stadt, so etwas zu betreiben“, machte Erhard Pohl (CSU) seinen Stadtpunkt erneut klar.

Ladesäulen an Eisstadion und Rathausstraße

Auch Markus Seemüller (FWG) sprach sich dafür aus, dass die Stadt lediglich den Grund zur Verfügung stellen solle. Hinsichtlich des Energiebedarfs plädierte er einmal mehr dafür, als Kommune nach Möglichkeiten zu suchen, selbst Strom zu erzeugen. Seemüller wollte zudem das Eisstadion und die Rathausstraße als mögliche Standorte für Ladesäulen geprüft haben, Pohl das Warmbad.

Manfred Burger (Grüne) warnte hingegen davor, zu viele einzelne Standorte zu etablieren: „Da bekommen wir einen Suchverkehr, den wir nicht wollen.“ Besser sei ein zentraler Standort mit mehreren Lademöglichkeiten. Einen Beschluss dazu fasste der Stadtrat nicht. ft