Neues Landratsamt in Miesbach: Behörde muss ein bisschen nachbessern

Von: Fridolin Thanner

Mit dem Neubau des Miesbacher Landratsamts wird die Zulassungsstelle (l.) verschwinden. Dann steht auch eine Neuplanung der gesamten Fläche an. Der Parkplatz wird verschwinden. Ersatz für die Stellplätze ist nötig. © Thanner

Miesbach – Die Pläne für den Neubau des Landratsamts in Miesbach sind erneut Thema im Stadtrat gewesen. Beim Punkt Stellplätze gab es nun eine Abfuhr.

Bäume werden gefällt. Die Vorbereitungen schreiten voran. Auf dem Weg zum neuen Landratsamt kommt dieses voran. Die Miesbacher Stadträte haben den Plänen – Eckpunkte etwa zu Gebäudegröße und Dachformen waren bereits beschlossen – in ihrer jüngsten Sitzung weitgehend zugestimmt.

Doch in einem Punkt bleibt die Stadt unnachgiebig: Der erbetenen Abweichung vom Stellplatzschlüssel für den Verwaltungsbereich stimmte das Gremium nicht zu. Nun müssen die Planer die nach der Miesbacher Satzung fehlenden acht Stellplätze einarbeiten.

24 Wohnungen entstehen

Anders entschieden die Stadträte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Neben dem Ersatzneubau sollen – über der vorgesehenen Tiefgarage des Landratsamts – 24 Wohnungen für Beschäftigte des Landkreises entstehen. Dafür genehmigten die Miesbacher Räte mehrheitlich eine reduzierte Zahl an Stellplätzen.

„Das haben wir bei der Wohnbebauung Am Gschwendt auch schon so gemacht“, erklärte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Nun genauso zu verfahren, wertete nicht nur Paul Fertl (SPD) als vernünftige Regelung. Für Wohneinheiten bis 60 Quadratmeter ist ein Stellplatz nötig. Ab 80 Quadratmeter sind es zwei. Für Wohnungsgrößen dazwischen müssen eineinhalb Stellplätze geschaffen werden.

Diskussion um Parkplätze

Während Markus Seemüller (FWG) die Stellplatzabweichung generell ablehnte, betonte CSU-Sprecher Erhard Pohl: „Bei den Büroflächen sind wir nicht dabei.“ Wenn die jetzige Zulassungsstelle umziehe, werde auch der Parkplatz überplant werden, ist Pohl überzeugt. Somit verschwinden weitere Stellflächen und die Situation wird sich rund um die Behörde, Schulen sowie Kinderhaus verschärfen.

Wie Florian Ruml (FWG) sagte, seien zudem in den aktuellen Entwürfen Parkplätze im Innenhof nicht mehr vorhanden, die jetzt noch existieren. „Es werden Flächen entsiegelt und bestehende Stellplätze vernichtet“, sagte Ruml und schlug vor, für den Innenhof mit Schotterrasen zu planen, der bei Bedarf als Parkplatz genutzt werden kann.

Ladestationen für E-Bikes

Ein Manko gibt es auch für Alois Fuchs (CSU) noch: „Was mir ein bisschen abgeht, sind Kurzzeitparkplätze.“ Vorgesehen sind sie in begrenzter Zahl – zehn insgesamt – entlang Münchner und Riezlerstraße.

Auf den Bedarf an Fahrradabstell­anlagen wies Astrid Güldner hin. In vernünftiger Größe und mit Dach, sagte die Grünen-Rätin. Auch an Lademöglichkeiten für E-Bikes sei zu denken. Die Planer haben das vorgesehen. Im Süd­osten des Areals, wie Architekt Ludwig Hohenreiter erklärte. Die Anlage würde an der Rosenheimer Straße im Osten an das Hauptgebäude des Landratsamtes angrenzen. Franz Mayer (CSU) findet den Platz dafür äußerst ungeeignet. Die Abstellanlage würde optisch nicht in das Ensemble der markanten Gebäude passen.

Bäume für Riviera in Miesbach

Während es für die Stadträte keine große Sache war, etwas Grund – einen eineinhalb Meter breiten Streifen an der Münchner Straße, der für Licht- und Lüftungsschächte nötig ist – dem Landratsamt abzutreten, fiel die Genehmigung zu Baumfällungen – neun mussten schnell entfernt werden – deutlich schwerer. „Das ist eine massive Geschichte“, sagte Michael Lechner (FWG), „aber ich denke, es ist nicht anders möglich.“

Positiv sieht er, dass die Behörde in der Stadt neu baut und keinen Flächenverbrauch auslöst. Lechner stimmte unter Bauchweh zu und forderte Nachpflanzungen in großem Umfang. 14 Bäume für die Riviera hatte das Landratsamt angeboten und dafür Kosten in Höhe von 10.000 Euro angesetzt. Lechner wünschte sich, den Betrag auf 15.000 Euro aufzustocken und größere Exemplare zu pflanzen. Die Stadträte wollten sich zudem nicht auf die Riviera festlegen.

Allgemein gab es für die Pläne und die Zusammenarbeit mit der Stadt viel Zustimmung und Lob. ft